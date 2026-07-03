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Florin Bratu semnează în străinătate! Echipa pe care o preia

Daniel Işvanca Publicat: 3 iulie 2026, 19:59

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Florin Bratu semnează în străinătate! Echipa pe care o preia

Florin Bratu / Sportpicutres

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Florin Bratu și-a găsit echipă la aproape două luni după ce a retrogradat-o pe Metaloglobus București, iar tehnicianul român va antrena în străinătate.

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Antena Sport a aflat că acesta a bătut palma cu albanezii de la FK Partizani, o formație cu un lot evaluat de Transfermarkt la 5,95 milioane de euro.

Florin Bratu semnează cu FK Partizani

La nici două luni de la încheierea sezonului în Liga 1, Florin Bratu și-a găsit un nou angajament și a bătut palma cu cei de la FK Partizani, formație din prima ligă albaneză.

Din informațiile strânse de Antena Sport, mutarea este ca și rezolvată, „Bratone” urmând să semneze cu noua sa echipă. Va fi a doua aventură în străinătate pentru român, după Karmiotissa FC.

Partizani a încheiat sezonul trecut pe locul al cincilea, la doar un punct distanță de poziția ce le-ar fi garantat prezența în cupele europene. Despre plecarea lui Bratu la Partizani a mai scris în trecut și digisport.ro.

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