Gianni Infantino se crede Donald Trump! Cererea incredibilă făcută de șeful FIFA înaintea Congresului

Joi va avea loc la Vancouver în Canada ediția cu numărul 76 a Congresului FIFA, unde vor fi puse la punct și ultimele detalii înaintea Campionatului Mondial din această vară. Pentru acest eveniment, șeful FIFA, Gianni Infantino, a cerut securitate la nivelul președintelui Statelor Unite!

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Vrea protecție ca Trump

Conform celor de la Global BC, FIFA a cerut pentru președintele ei „escortă de nivelul 4” în timpul transportului către eveniment. Ce înseamnă asta: că delegația nu va fi nevoită să oprească la semafor roșu, iar celelalte mașini de pe drum trebuie să facă loc.

Jurnaliștii canadieni scriu că o astfel de cerință este la nivelul lui Donald Trump și depășită doar de Papa. Nici măcar Prim Ministrul Canadei nu are parte de o asemenea protecție. Cererea FIFA a fost respinsă de Consiliul Local care a numit-o „excesivă”.

Vestea vine în condițiile și unor tensiuni între scena politică dintre Canada și FIFA din cauza „costurilor exorbitante” pentru una dintre țările care organizează World Cup 2026. Vancouver va organiza 7 partide la turneul final.