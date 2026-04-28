PSG – Bayern LIVE TEXT (22:00). Duel “de foc” în semifinalele Champions League

PSG – Bayern, duelul tur din semifinalele Champions League, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 22:00. Se anunţă un duel “de foc” pe Parc de Princes.
PSG este campioana en-titre din Champions League. Trupa lui Luis Enrique a trecut de AS Monaco (play-off), Chelsea (optimi) şi Liverpool (sferturi) pentru a ajunge în penultimul act al competiţiei.
De cealaltă parte, Bayern a învins-o fără drept de apel pe Atalanta, în optimi, scor 10-2 la general. În sferturi, bavarezii lui Vincent Kompany au trecut de Real Madrid, după 2-1, în tur, şi 4-3, în retur.
PSG şi Bayern s-au întâlnit ultima dată în grupa de Champions League, în acest sezon. Bavarezii s-au impus la limită la Paris, scor 2-1, după ce au evoluat o repriză în inferioritate numerică.
Într-o dublă eliminatorie, PSG şi Bayern s-au întâlnit ultima dată în sezonul 2022-2023. La momentul respectiv, trupa din Munchen s-a impus în faţa francezilor în optimile competiţiei, scor 3-0, la general.
Cu doi ani înainte, PSG a avut câştig de cauză în dubla cu Bayern din Champions League. Francezii s-au impus în sferturile competiţiei, graţie regulii golului marcat în deplasare, scorul fiind de 3-3 la general.
Echipele probabile:
- PSG: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaire-Emery, Neves, Ruiz – Doue, Dembele, Kvaratskhelia.
- Antrenor: Luis Enrique.
- Bayern: Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Diaz – Kane.
- Antrenor: Vincent Kompany.
