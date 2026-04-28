Harry Kane a scris istorie în PSG – Bayern! Atacantul englez, bornă unică în istoria UEFA Champions League

Daniel Işvanca Publicat: 28 aprilie 2026, 22:38

Paris Saint German și Bayern Munchen au deschis semifinalele UEFA Champions League din acest sezon, iar gruparea bavareză a început excelent partida de pe Parc des Princes, reușind să preia conducerea prin golul marcat de Harry Kane.

Atacantul englez a transformat fără emoții lovitura de la 11 metri obținută de Luis Diaz și a pătruns în primii cinci marcatori din istoria Ligii Campionilor.

Kane l-a depășit pe Raul în clasamentul marcatorilor din Champions League

Harry Kane a făcut ce știe mai bine în disputa cu Paris Saint Germain, iar atacantul englez a avut nevoie de o lovitură de la 11 metri pentru a deschide scorul în fața deținătoarei trofeului.

Atacantul englez a ajuns la 77 de goluri marcate în cea mai tare competiție inter-cluburi, reușind să îl depășească pe legendarul Raul Gonzalez, care punctase de 76 de ori.

Kane este acum al cincilea cel mai important marcator din istoria UEFA Champions League, după Cristiano Ronaldo (145 goluri), Lionel Messi (132 goluri), Robert Lewandowski (117 goluri) și Karim Benzema (92 goluri).

De asemenea, atacantul lui Bayern a devenit primul fotbalist englez din istorie care punctează în șase partide consecutive de Champions League, depășind recordul stabilit de Steven Gerrard în anul 2008.

