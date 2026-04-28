Jucătorii lui Bayern fac scandal! De ce a fost dat penalty, deși mingea nu l-a lovit direct în mână pe Davies

Paris Saint-Germain și Bayern Munchen au făcut o primă repriză fantastică în manșa tur a semifinalei de UEFA Champions League. S-a făcut 3-2 chiar înainte de pauză după ce Ousmane Dembele a transformat un penalty controversat.
Când jucătorii se pregăteau să se îndrepte spre cabine, arbitrul elvețian Sandro Schaerer a făcut semn că este verificată o fază la care jucătorii lui PSG au cerut penalty.
Ce spune regulamentul
Schaerer i-a anunțat pe căpitanii celor două echipe că merge la ecran să revadă faza. Motivul? Mingea l-a lovit în mână pe Alfonso Davies, însă decizia de acordare a unui penalty era una subiectivă, pe care doar arbitrul putea să o ia.
Asta pentru că mingea a lovit brațul pe care Alphonso Davies îl avea pe lângă corp. Însă înainte ca mingea să lovească brațul, a lovit și coapsa jucătorului. Lucru pe care l-a sesizat și căpitanul lui Bayern, Kimmich, care a văzut reluarea de pe ecran și a țipat la arbitru acest lucru. Doar că regulamentul nu era de partea jucătorului.
Dacă în trecut la o asemenea fază nu se acorda henț deoarece mingea a ricoșat din altă parte a corpului în braț, site-ul IFAB, cea care guvernează legile jocului, scrie că arbitrul penalizează cu henț o astfel de fază în următoarele situații: dacă după ce mingea atinge corpul, jucătorul își mută brațul spre minge ; dacă brațul este într-o poziție care îi mărește artificial corpul. Schaerer a considerat că ambele lucruri s-au întâmplat și atunci a acordat penalty.
- Record absolut în UEFA Champions League! Nu s-a mai întâmplat niciodată în istorie așa ceva
- PSG – Bayern 5-4. Victorie fantastică pentru deținătoarea trofeului! Urmează un retur de foc la Munchen
- Harry Kane a scris istorie în PSG – Bayern! Atacantul englez, bornă unică în istoria UEFA Champions League
- Statisticienii au dat verdictul! Cine este marea favorită la câștigarea UEFA Champions League
- Kyros Vassaras, delegat de UEFA la semifinala Champions League. Ce rol va îndeplini şeful CCA