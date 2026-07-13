Lamine Yamal împlinește vârsta de 19 ani! Recordurile fantastice stabilite până acum de starul Spaniei

Lamine Yamal a împlinit luni, 13 iulie, vârsta de 19 ani, iar numele său face parte deja din istoria frumoasă a fotbalului. Starul Barcelonei luptă alături de Spania pentru calificarea în finala Campionatului Mondial, meciul cu Franța fiind programat marți seară de la ora 22:00.
La această vârstă, fotbalistul cotat de Transfermarkt la 200 de milioane de euro a stabilit deja câteva recorduri impresionante, care i-ar face invidioși chiar și pe Lionel Messi sau Cristiano Ronaldo.
Lamine Yamal, recorduri fantastice la doar 19 ani
Lamine Yamal este unul dintre cele mai mari produse ale celebrei academii ”La Masia”, puștiul-minune al Barcelonei fiind deja un component important în lotul catalanilor, dar mai ales în naționala Spaniei.
Fotbalistul are deja în palmares trei titluri de campion al Spaniei cu Barcelona, o Cupă și două Supercupe, precum și titlul european, câștigat cu ”Furia Roja” în 2024.
La această vârstă, Yamal a adunat 31 de apariții pentru echipa națională și a punctat de șapte ori. De asemenea, el a stabilit câteva recorduri fantastice în cariera sa:
◉ Cel mai tânăr jucător care a marcat pentru Spania
◉ Cel mai tânăr jucător care a marcat în LaLiga
◉ Cel mai tânăr jucător care a oferit un assist în UCL
◉ Cel mai tânăr jucător care a marcat în Copa del Rey
◉ Cel mai tânăr jucător din istoria EURO
◉ Cel mai tânăr jucător care a oferit un assist la EURO
◉ Cel mai tânăr marcator la un turneu major
◉ Cel mai tânăr jucător care a câștigat EURO
◉ Cel mai tânăr câștigător al premiului pentru cel mai bun tânăr jucător (YPOTT) din istoria EURO
◉ Cel mai tânăr marcator din istoria El Clásico
◉ Cel mai tânăr jucător care a marcat și a oferit un assist într-un meci din UCL
◉ Cel mai tânăr jucător care a atins pragul de 10+ goluri/assisturi într-un sezon de UCL
◉ Cel mai tânăr jucător care a atins pragul de 20 de goluri/assisturi în UCL.
Happy 19th birthday to the:
◉ Youngest player to score for Spain
◉ Youngest player to score in LaLiga
◉ Youngest player to provide a UCL assist
◉ Youngest player to score in the Copa del Rey
◉ Youngest player in EUROs history
◉ Youngest assist provider in EUROs history… pic.twitter.com/Kk7WusIUAT
— Squawka (@Squawka) July 13, 2026
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