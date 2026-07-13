Lamine Yamal împlinește vârsta de 19 ani! Recordurile fantastice stabilite până acum de starul Spaniei

Lamine Yamal a împlinit luni, 13 iulie, vârsta de 19 ani, iar numele său face parte deja din istoria frumoasă a fotbalului. Starul Barcelonei luptă alături de Spania pentru calificarea în finala Campionatului Mondial, meciul cu Franța fiind programat marți seară de la ora 22:00.

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La această vârstă, fotbalistul cotat de Transfermarkt la 200 de milioane de euro a stabilit deja câteva recorduri impresionante, care i-ar face invidioși chiar și pe Lionel Messi sau Cristiano Ronaldo.

Lamine Yamal, recorduri fantastice la doar 19 ani

Lamine Yamal este unul dintre cele mai mari produse ale celebrei academii ”La Masia”, puștiul-minune al Barcelonei fiind deja un component important în lotul catalanilor, dar mai ales în naționala Spaniei.

Fotbalistul are deja în palmares trei titluri de campion al Spaniei cu Barcelona, o Cupă și două Supercupe, precum și titlul european, câștigat cu ”Furia Roja” în 2024.

La această vârstă, Yamal a adunat 31 de apariții pentru echipa națională și a punctat de șapte ori. De asemenea, el a stabilit câteva recorduri fantastice în cariera sa: