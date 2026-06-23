Shakira, mesaj superb pentru Lionel Messi, după ce argentinianul a scris istorie la Cupa Mondială: “Atât de mândră de tine”

Shakira a fost prezentă pe stadionul din Dallas la duelul dintre Argentina şi Austria, din etapa a doua de la Cupa Mondială 2026. Campioana mondială din 2022 a câştigat cu 2-0, iar Lionel Messi a fost, din nou, în centrul atenţiei.

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După hat-trick-ul din prima partidă, cu Algeria, Messi a marcat şi cele două goluri ale sud-americanilor din meciul de la Dallas, devenind cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, după ce l-a depăşit pe Miroslav Klose. Fostul star al Barcelonei a avut şansa de a marca şi de la 11 metri, în debutul partidei, dar a trimis pe lângă poartă.

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Shakira, mesaj superb pentru Lionel Messi după Argentina – Austria 2-0

Mai multe nume importante s-au aflat în tribunele arenei din Dallas la această partidă, printre care şi Shakira. Cântăreaţa din Columbia a avut un mesaj pentru Lionel Messi, la scurt timp după fluierul final al partidei în care argentinianul a marcat de doă roi.

“Atât de mândră de tine, Leo, şi de tot ce ai realizat pentru familia ta, pentru ţara ta şi pentru întreaga comunitate latino. Dăruirea ta este o inspiraţie pentru atât de multă lume. Continuă să străluceşti”, a scris Shakira, pe contul său de Instagram.

Lionel Messi a scris istorie şi a devenit golgheterul all-time de la Campionatul Mondial. Starul argentinian l-a depăşit pe Miroslav Klose, ajungând la 18 goluri marcate la turneul final.