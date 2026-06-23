Shakira, mesaj superb pentru Lionel Messi, după ce argentinianul a scris istorie la Cupa Mondială: “Atât de mândră de tine”

Shakira a fost prezentă pe stadionul din Dallas la duelul dintre Argentina şi Austria, din etapa a doua de la Cupa Mondială 2026. Campioana mondială din 2022 a câştigat cu 2-0, iar Lionel Messi a fost, din nou, în centrul atenţiei.
După hat-trick-ul din prima partidă, cu Algeria, Messi a marcat şi cele două goluri ale sud-americanilor din meciul de la Dallas, devenind cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, după ce l-a depăşit pe Miroslav Klose. Fostul star al Barcelonei a avut şansa de a marca şi de la 11 metri, în debutul partidei, dar a trimis pe lângă poartă.
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Shakira, mesaj superb pentru Lionel Messi după Argentina – Austria 2-0
Mai multe nume importante s-au aflat în tribunele arenei din Dallas la această partidă, printre care şi Shakira. Cântăreaţa din Columbia a avut un mesaj pentru Lionel Messi, la scurt timp după fluierul final al partidei în care argentinianul a marcat de doă roi.
“Atât de mândră de tine, Leo, şi de tot ce ai realizat pentru familia ta, pentru ţara ta şi pentru întreaga comunitate latino. Dăruirea ta este o inspiraţie pentru atât de multă lume. Continuă să străluceşti”, a scris Shakira, pe contul său de Instagram.
Lionel Messi a scris istorie şi a devenit golgheterul all-time de la Campionatul Mondial. Starul argentinian l-a depăşit pe Miroslav Klose, ajungând la 18 goluri marcate la turneul final.
“Mă bucur de acest moment atât de mult şi abia aştept să sărbătorim toţi. (N.r. Te gândeai că poţi depăşi recordul lui Klose, înaintea meciului) Nu chiar. Ne gândeam doar la victorie.
(N.r. Care e cel mai frumos gol pe care l-ai marcat la Mondial) Nu ştiu. Nu-mi amintesc golurile pe care le-am marcat”, a declarat Lionel Messi, după Argentina – Austria 2-0.
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