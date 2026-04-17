Shunsuke Nakamura, în staff-ul Japoniei la World Cup 2026: “Am primit cuvinte calde şi încurajatoare”

Emblematicul Shunsuke Nakamura se alătură stafului tehnic al naţionalei japoneze, cu două luni înainte de Cupa Mondială. Fostul mijlocaş, în vârstă de 47 de ani, ajunge la naţională după o experienţă de trei ani ca antrenor secund la FC Yokohama.
Japonia, care face parte din Grupa F la Cupa Mondială alături de Ţările de Jos, Tunisia şi Suedia, îşi consolidează staful tehnic. Pentru a-l seconda pe selecţionerul Hajime Moriyasu, aflat în funcţie din 2018 şi al cărui contract expiră după competiţie, „Samuraii Albastri” au numit joi o legendă locală: Shunsuke Nakamura.
Shunsuke Nakamura, în staff-ul Japoniei la World Cup 2026
Fostul mijlocaş ofensiv, care a evoluat cu succes la Celtic Glasgow (2005-2009), vine după o experienţă ca antrenor secund la FC Yokohama (februarie 2023-ianuarie 2026).
„M-am gândit îndelung la impactul pe care l-ar putea avea venirea mea în această perioadă crucială, în pragul Cupei Mondiale. Cu toate acestea, după ce am primit cuvintele calde şi încurajatoare ale antrenorului Moriyasu, am luat decizia de a accepta această funcţie”, a declarat fostul internaţional (98 de selecţii, 24 de goluri).
„Voi împărtăşi aceleaşi aspiraţii ca jucătorii echipei naţionale care se pregătesc să înfrunte întreaga lume şi mă voi strădui să contribui la îndeplinirea obiectivelor pe care şi le-a stabilit echipa”, a mai spus fostul jucător de la Celtic.
Programul Japoniei la World Cup 2026
- Olanda – Japonia (23:00, 14 iunie)
- Tunisia – Japonia (07:00, 21 iunie)
- Japonia – Suedia (02:00, 26 iunie)
