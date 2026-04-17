„Și-a pierdut fotbalul sufletul?” Omul care face lumea să râdă caută răspunsul la întrebare

Scoția va juca la Mondial pentru prima dată după 28 de ani / Getty Images

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie.

BBC a anunțat un documentar despre Campionatul Mondial din această vară care va examina semnificația culturală a fotbalului. În prim-plan, comedianul Kevin Bridges, cel care abia așteaptă turneul final: Scoția, țara sa de origine, s-a calificat la turneu pentru prima dată după 28 de ani.

Bridges va examina felul în care fotbalul este simțit diferit în funcție de mediu sau comunități. El va călători Brazilia și Statele Unite.

„Sunt fan al fotbalului de când mă știu. Aveam 11 ani ultima dată când Scoția s-a calificat la un Mondial. Între timp, fotbalul s-a schimbat mult și, ca mulți alții, am ajuns să fiu puțin dezamăgit de direcția în care merge jocul. Tocmai de asta mă entuziasmează ideea acestei misiuni. Vreau să văd dacă fotbalul mai are suflet. Dacă frumusețea lui nu s-a pierdut încă” spune Bridges.