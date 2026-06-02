Cazierul îi dă bătăi de cap înainte de Cupa Mondială! Un elveţian are probleme cu viza şi nu a putut pleca cu echipa în SUA

Naţionala de fotbal a Elveţiei a zburat marţi spre cantonamentul său din California fără Breel Embolo, căruia i se refuză deocamdată autorizaţia administrativă de a intra în Statele Unite, cu nouă zile înainte de Cupa Mondială (11 iunie – 19 iulie), informează AFP.

Atacantul lui Rennes “din păcate nu poate călători în Statele Unite cu echipa în acest moment”, a indicat Federaţia elveţiană (ASV) la prânz, chiar înainte ca restul lotului să plece cu zborul Zurich-Los Angeles.

Breel Embolo are probleme cu viza înainte de Cupa Mondială 2026! Nu a plecat cu naţionala Elveţiei spre SUA

Autorizaţia ESTA a lui Breel Embolo, un sistem automat care verifică dacă călătorii scutiţi de viză pot intra în Statele Unite, “era încă aprobată până în această dimineaţă. Cu toate acestea, la ora 10:30, am fost informaţi că cererea sa ESTA este în curs de revizuire”, a continuat ASV.

ASV, “aflată în prezent în contact cu autorităţile relevante”, “presupune că Breel se va alătura echipei fie astăzi, fie mâine (miercuri – n. r.)” şi nu a comunicat nicio ipoteză care ar putea explica această problemă.

Pe 21 aprilie, Breel Embolo a fost condamnat definitiv de sistemul judiciar elveţian la o amendă cu suspendare de 3.000 de franci elveţieni, pe o perioadă de 45 de zile, pentru multiple ameninţări proferate în 2018, în timpul unei altercaţii la Basel.