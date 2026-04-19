Starul lui Bayern Munchen “s-a rupt” şi ratează Campionatul Mondial 2026

Dan Roșu Publicat: 19 aprilie 2026, 8:26

Serge Gnabry s-a accidentat la muşchiul adductor al coapsei drepte şi va fi indisponibil pentru o „perioadă îndelungată”, a anunţat, sâmbătă seară, clubul din München într-un comunicat.

Bayern nu a precizat durata indisponibilităţii, dar, potrivit presei germane, Serge Gnabry ar urma să fie absent de pe terenuri între 2 şi 4 luni: ziarul Bild vorbeşte de 2-3 luni, iar Sky menţionează 3-4 luni şi excluderea participării la Cupa Mondială.

Selecţionerul german Julian Nagelsmann trebuie să anunţe pe 12 mai lista cu 23-26 de jucători selecţionaţi pentru a reprezenta Germania la Cupa Mondială 2026 din America de Nord (Canada, Statele Unite, Mexic) din această vară (11 iunie-19 iulie).

Lăsat pe bancă săptămâna trecută la St. Pauli din cauza unei dureri la genunchi, Serge Gnabry a fost titular miercuri seara împotriva Realului, în returul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor (4-3), jucând o oră înainte de a fi înlocuit de Jamal Musiala.

Această accidentare survine în cel mai prost moment, în condiţiile în care clubul din München se apropie de sprintul final al sezonului şi este încă angajat pe trei fronturi.

Deşi titlul de campion este practic asigurat (un punct duminică împotriva lui Stuttgart va fi suficient), bavarezii trebuie să joace miercurea viitoare la Leverkusen în semifinalele Cupei Germaniei, înainte de dubla confruntare cu PSG în semifinalele Ligii Campionilor (meciul tur la Paris pe 28 aprilie, returul la München pe 6 mai).

Pentru a compensa absenţa lui Gnabry, antrenorul Bayernului poate conta pe revenirea treptată a lui Jamal Musiala, după accidentarea gravă suferită la Cupa Mondială a Cluburilor din iulie (fractură a peroneului stâng cu luxaţie a articulaţiei gleznei).

Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum să eviți țepele agenților imobiliari care vând ruine la preț de palat, în Capitală
Petrolul Ploiești, pe cale de dispariție! La ce datorii a ajuns clubul
Balint l-a taxat pe Bergodi după prima înfrângere din play-off a lui U Cluj: “E un lucru rău pe care-l face”!
Cum speră Ferrari să ajungă Mercedes
“Am primit o lovitură în figură”. Conte a “uitat” de lupta la titlu cu Interul lui Chivu după ultimul eșec
“Doare foarte tare” Reacţia lui Diego Simeone după ce Atletico Madrid a pierdut dramatic finala Cupei Spaniei
VIDEOHouston Rockets – LA Lakers 98-107. Încă un record pentru LeBron James
VIDEOMessi, din nou magic. Argentinianul a reușit o “dublă” și a condus-o pe Inter Miami spre victorie
1 E gata! Primul jucător care își anunță plecarea de la Barcelona: „Știu că e finalul” 2 Doliu în fotbalul românesc. Şeful AMFB, Marian Lumînare, a decedat! FRF: “O figură marcantă” 3 A lipsit de la înmormântarea lui Mircea Lucescu și a rupt tăcerea: „Din păcate…” 4 “Aş fi ipocrit” Reacţia lui Cristiano Bergodi după ce Dinamo a încurcat-o serios pe U Cluj în lupta pentru titlu 5 Jurgen Klopp a refuzat-o pe Real Madrid și și-a ales următoarea echipă. Surpriză de proporții 6 Când poate deveni Cristi Chivu campion cu Inter în Serie A, după ce Napoli a pierdut cu Lazio
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Scenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calculScenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calcul
Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”