Starul lui Bayern Munchen “s-a rupt” şi ratează Campionatul Mondial 2026

Serge Gnabry s-a accidentat la muşchiul adductor al coapsei drepte şi va fi indisponibil pentru o „perioadă îndelungată”, a anunţat, sâmbătă seară, clubul din München într-un comunicat.

Bayern nu a precizat durata indisponibilităţii, dar, potrivit presei germane, Serge Gnabry ar urma să fie absent de pe terenuri între 2 şi 4 luni: ziarul Bild vorbeşte de 2-3 luni, iar Sky menţionează 3-4 luni şi excluderea participării la Cupa Mondială.

Serge Gnabry ratează Campionatul Mondial 2026

Selecţionerul german Julian Nagelsmann trebuie să anunţe pe 12 mai lista cu 23-26 de jucători selecţionaţi pentru a reprezenta Germania la Cupa Mondială 2026 din America de Nord (Canada, Statele Unite, Mexic) din această vară (11 iunie-19 iulie).

Lăsat pe bancă săptămâna trecută la St. Pauli din cauza unei dureri la genunchi, Serge Gnabry a fost titular miercuri seara împotriva Realului, în returul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor (4-3), jucând o oră înainte de a fi înlocuit de Jamal Musiala.

Această accidentare survine în cel mai prost moment, în condiţiile în care clubul din München se apropie de sprintul final al sezonului şi este încă angajat pe trei fronturi.