Alvaro Arbeloa a făcut praf arbitrajul după Bayern – Real Madrid 4-3: „A distrus meciul”

La nouă puncte în spatele Barcelonei în campionat, Real Madrid și-a luat adio și de la UEFA Champions League, după ce a pierdut și returul din faza sferturilor contra celor de la Bayern Munchen, scor 4-3.
Alvaro Arbeloa a avut un discurs vehement la adresa arbitrajului, după ce centralul a luat decizia de a-l elimina pe Camavinga. Imediat, Real Madrid a încasat două goluri, înscrise de Luis Diaz și Michael Olise.
Alvaro Arbeloa, critici la adresa arbitrajului
Bayern Munchen și Arsenal au fost ultimele echipe care și-au asigurat biletele pentru semifinalele UEFA Champions League, iar jocul disputat între gruparea bavareză și Real Madrid a fost un adevărat deliciu pentru microbiști.
Totuși, partida s-a dezechilibrat în final, atunci când Eduardo Camavinga a fost eliminat. Bavarezii au profitat de momentul psihologic și nu doar că au egalat, ba chiar au și înscris golul victoriei în prelungiri prin Olise.
După fluierul final, Alvaro Arbeloa nu s-a ferit de cuvinte atunci când a fost întrebat despre arbitraj. Tehnicianul „los blancos” s-a declarat nedumerit de felul în care a tratat centralul faza.
„S-a terminat totul cu cartonașul roșu? Evident, nu poți elimina un jucător pentru așa ceva. Arbitrul nici măcar nu știa că are cartonaș și a stricat o egalitate foarte bună, o adevărată bătălie, și acesta a fost sfârșitul meciului. (n. r. cum este Camavinga?) Ca toți ceilalți.
A fost un meci grozav din partea jucătorilor mei, îmi pare rău pentru ei, pentru efortul pe care l-au depus, pentru fanii madrileni care au venit și pentru cei care au urmărit meciul acasă. Mă doare pentru că Madrid nu va câștiga al șaisprezecelea titlu anul acesta, dar ne întoarcem la Madrid cu insigna noastră pentru că au dat totul.
Am avut câteva ocazii să marcăm, unii dintre jucătorii noștri erau obosiți, dar urma să facem schimbări chiar înainte de gol, iar acel gol a încheiat meciul. Mergem înainte, acesta este Real Madrid. Liga este foarte complicată, dar chiar și în ziua în care se termină, va trebui să continuăm să luptăm până în ultima zi de meci. Avem o insignă de apărat”, a declarat Alvaro Arbeloa, la microfonul Movistar, citează MARCA.
