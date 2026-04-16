Alvaro Arbeloa a făcut praf arbitrajul după Bayern – Real Madrid 4-3: „A distrus meciul”

La nouă puncte în spatele Barcelonei în campionat, Real Madrid și-a luat adio și de la UEFA Champions League, după ce a pierdut și returul din faza sferturilor contra celor de la Bayern Munchen, scor 4-3.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alvaro Arbeloa a avut un discurs vehement la adresa arbitrajului, după ce centralul a luat decizia de a-l elimina pe Camavinga. Imediat, Real Madrid a încasat două goluri, înscrise de Luis Diaz și Michael Olise.

Alvaro Arbeloa, critici la adresa arbitrajului

Bayern Munchen și Arsenal au fost ultimele echipe care și-au asigurat biletele pentru semifinalele UEFA Champions League, iar jocul disputat între gruparea bavareză și Real Madrid a fost un adevărat deliciu pentru microbiști.

Totuși, partida s-a dezechilibrat în final, atunci când Eduardo Camavinga a fost eliminat. Bavarezii au profitat de momentul psihologic și nu doar că au egalat, ba chiar au și înscris golul victoriei în prelungiri prin Olise.

După fluierul final, Alvaro Arbeloa nu s-a ferit de cuvinte atunci când a fost întrebat despre arbitraj. Tehnicianul „los blancos” s-a declarat nedumerit de felul în care a tratat centralul faza.