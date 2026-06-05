El este alesul pe care Florentino Perez vrea să dea 150 de milioane de euro! Jose Mourinho l-a urmărit personal

Florentino Perez este încrezător că va câștiga fără emoții un nou mandat de președinte al celor de la Real Madrid, iar oficialul „los blancos” a anunțat joi seară o mutare „stelară”, odată cu câștigarea alegerilor.
Au fost vehiculate mai multe nume importante din fotbalul european, însă niciunul nu a fost corect. Alesul lui Perez ar fi nimeni altul decât Michael Olise.
Michael Olise, dorit insistent de Florentino Perez
Presa din Spania a aflat că Michael Olise este fotbalistul dorit cu insistență de Florentino Perez și în schimbul căruia oficialul celor de la Real Madrid va înainta o ofertă de 150 de milioane de euro.
Jose Mourinho a fost pentru a-l urmări pe viu pe jucătorul celor de la Bayern Munchen, ”The Special One” fiind prezent la finala Cupei Germaniei, cu VfB Stuttgart.
Starul francez a strâns cifre ireale în acest sezon, reușind 22 de goluri și 31 de pase decisive în cele 52 de meciuri jucate în toate competițiile pentru echipa lui Vincent Kompany.
- 150 de milioane de euro este cota de piață a lui Michael Olise
- Reading și Crystal Palace sunt celelalte echipe pentru care a evoluat.
🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 𝐒𝐄𝐕𝐄𝐑𝐀𝐋 𝐒𝐎𝐔𝐑𝐂𝐄𝐒 𝐍𝐎𝐖 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐑𝐌 𝐓𝐇𝐀𝐓 𝐌𝐈𝐂𝐇𝐀𝐄𝐋 𝐎𝐋𝐈𝐒𝐄 𝐈𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑 𝐅𝐋𝐎𝐑𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐎 𝐏𝐄𝐑𝐄𝐙 𝐖𝐀𝐍𝐓𝐒 😱
After the exclusive news from The Telegraph’s Jason Burt earlier today, The Guardian and Diario AS… pic.twitter.com/E2rfV96z2Z
— 433 (@433) June 5, 2026
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