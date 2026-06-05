El este alesul pe care Florentino Perez vrea să dea 150 de milioane de euro! Jose Mourinho l-a urmărit personal

Florentino Perez este încrezător că va câștiga fără emoții un nou mandat de președinte al celor de la Real Madrid, iar oficialul „los blancos” a anunțat joi seară o mutare „stelară”, odată cu câștigarea alegerilor.

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Au fost vehiculate mai multe nume importante din fotbalul european, însă niciunul nu a fost corect. Alesul lui Perez ar fi nimeni altul decât Michael Olise.

Michael Olise, dorit insistent de Florentino Perez

Presa din Spania a aflat că Michael Olise este fotbalistul dorit cu insistență de Florentino Perez și în schimbul căruia oficialul celor de la Real Madrid va înainta o ofertă de 150 de milioane de euro.

Jose Mourinho a fost pentru a-l urmări pe viu pe jucătorul celor de la Bayern Munchen, ”The Special One” fiind prezent la finala Cupei Germaniei, cu VfB Stuttgart.

Starul francez a strâns cifre ireale în acest sezon, reușind 22 de goluri și 31 de pase decisive în cele 52 de meciuri jucate în toate competițiile pentru echipa lui Vincent Kompany.