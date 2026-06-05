Elizabeth Omoregie a vorbit cu Cristina Neagu, înainte de Final Four-ul Champions League. Dialog savuros: „Nu scap de tine”

Elizabeth Omoregie a oferit declarații înainte ca CSM București să evolueze în Final Four-ul Champions League. „Tigroaicele” au ajuns la Budapesta, urmând ca sâmbătă să se dueleze cu Metz, de la ora 16:00, în semifinalele competiției.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Elizabeth Omoregie, una dintre cele mai importante jucătoare de la CSM București, a oferit declarații despre Cristina Neagu. Fosta jucătoare nu va fi prezentă la Final Four, dar le va susține pe „tigroaice”.

Elizabeth Omoregie a vorbit cu Cristina Neagu, înainte de Final Four-ul Champions League

Elizabeth Omoregie a discutat cu Cristina Neagu înaintea partidei cu Metz. Aceasta i-a trimis româncei poza cu imaginea ei din holul sălii de la Budapesta, mărturisind că îi simte prezența peste tot.

„Tocmai mi-a scris un mesaj acum scurt timp. E atât de mândră de noi! Mereu ne-a susținut, din păcate nu va fi aici. Dar mă gândesc la ea, mi-ar fi plăcut să joace și ea. I-am trimis o poză cu imaginea ei din hol. I-am scris că „nu pot scăpa de tine nici aici”. Îi simțim prezența și vom lupta și pentru ea!”, a transmis Elizabeth Omoregie despre Cristina Neagu.

De asemenea, Omoregie a declarat că abia așteaptă partida cu Metz. Coordonatorul de joc de la CSM București a subliniat că vrea să aducă trofeul din nou la București, după zece ani.