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Elizabeth Omoregie a vorbit cu Cristina Neagu, înainte de Final Four-ul Champions League. Dialog savuros: „Nu scap de tine”

Viviana Moraru Publicat: 5 iunie 2026, 18:52

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Elizabeth Omoregie a vorbit cu Cristina Neagu, înainte de Final Four-ul Champions League. Dialog savuros: Nu scap de tine”

Elizabeth Omoregie/ AntenaSport

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Elizabeth Omoregie a oferit declarații înainte ca CSM București să evolueze în Final Four-ul Champions League. „Tigroaicele” au ajuns la Budapesta, urmând ca sâmbătă să se dueleze cu Metz, de la ora 16:00, în semifinalele competiției.

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Elizabeth Omoregie, una dintre cele mai importante jucătoare de la CSM București, a oferit declarații despre Cristina Neagu. Fosta jucătoare nu va fi prezentă la Final Four, dar le va susține pe „tigroaice”.

Elizabeth Omoregie a vorbit cu Cristina Neagu, înainte de Final Four-ul Champions League

Elizabeth Omoregie a discutat cu Cristina Neagu înaintea partidei cu Metz. Aceasta i-a trimis româncei poza cu imaginea ei din holul sălii de la Budapesta, mărturisind că îi simte prezența peste tot.

Tocmai mi-a scris un mesaj acum scurt timp. E atât de mândră de noi! Mereu ne-a susținut, din păcate nu va fi aici. Dar mă gândesc la ea, mi-ar fi plăcut să joace și ea. I-am trimis o poză cu imaginea ei din hol. I-am scris că „nu pot scăpa de tine nici aici”. Îi simțim prezența și vom lupta și pentru ea!”, a transmis Elizabeth Omoregie despre Cristina Neagu.

De asemenea, Omoregie a declarat că abia așteaptă partida cu Metz. Coordonatorul de joc de la CSM București a subliniat că vrea să aducă trofeul din nou la București, după zece ani.

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Parcă nici nu am apucat să realizăm ce am reușit și nu am apucat să trăim performanța. Am pus la punct detaliile fine și acum suntem gata să jucăm în fața a 20.000 de oameni. Abia așteptăm!

Cred că Metz a demonstrat în ultimii ani că e o echipă foarte bună, în creștere constantă. Dar nu prea contează ce vor face ele, important e cum suntem noi. Într-un Final Four oricine poate să bată pe oricine. Va conta cum vom începe meciul și cum îl vom duce până la capăt.

E așa drăguț! Am recreat și noi un mic trofeu în sala de antrenamente. După fiecare ședință glumeam pe această temă. Cred că ne-ar trebui câteva zile să realizăm dacă l-am câștiga. Ar fi mai mult decât un vis devenit realitate. Toate orele de muncă s-ar dovedi utile. Vreau să îl aducem la București!”, a mai spus Omoregie.

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