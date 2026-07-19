Premieră istorică în finala Cupei Mondiale! Borna remarcabilă atinsă de Spania lui Luis de la Fuente

Finala Cupei Mondiale din 2026 dintre Spania și Argentina a reprezentat un prilej pentru campioana europeană en-titre să intre în istorie.

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Luis de la Fuente a aliniat un prim 11 cu doi jucători care nu au împlinit vârsta de 20 de ani, o premieră în ultimul act al celei mai tari competiții de pe planetă.

Istorie în finala World Cup! Lamine Yamal și Pau Cubarsi, protagoniști

Finala Cupei Mondiale adună cei mai mulți oameni de pe planetă în fața televizorului și e un duel plin de emoție și orgolii. În același timp, o confruntare de acest gen poate să fie echivalentă și cu noi recorduri, iar duelul dintre Spania și Argentina de pe MetLife Stadium nu face excepție.

Încă de dinainte ca meciul să înceapă, mai exact din momentul în care au fost publicate echipele de start, „Furia Roja” a intrat în istorie. Pentru prima dată într-o finală de Cupa Mondială, o națională a plasat în primul 11 doi jucători sub vârsta de 20 de ani, cei doi fiind Lamine Yamal și Pau Cubarsi. De altfel, cei doi au și intrat în topul celor mai tineri jucători care evoluează într-o finală de WC.

#OJOALDATO – Por PRIMERA VEZ en TODA la historia de la Copa del Mundo, una selección (España 🇪🇸) va a jugar la final con dos titulares menores de 20 años (Cubarsí y Lamine Yamal).

TODOS LOS JUGADORES MENORES DE 20 AÑOS QUE FUERON TITULARES EN LA GRAN FINAL TERMINARON GANANDO LA… pic.twitter.com/2gVsIgIVe4

— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 19, 2026