Incredibil: Lionel Messi a atins mingea o singură dată în 15 minute din Spania – Argentina: a fost lovitura de start

Lionel Messi este omul recordurilor, dar cu siguranţă şi starul care îşi dozează cel mai bine efortul la acest Campion Mondial. A dovedit asta şi în marea finală Spania – Argentina.
În meciul de la New Jersey, Lionel Messi a atins mingea o singură dată în primele 15 minute ale meciului cu Spania lui De La Fuente. O statistică oferită de OptaJohan.
Lionel Messi, o atingere de balon în primele 15 minute a finalei Spania – Argentina
Culmea e că atingerea despre care vorbim a venit chiar la începutul meciului, atunci când sud-americanii au avut lovitura de start, una care i-a aparţinut atacantului de 39 de ani de la Inter Miami.
Messi ne-a obişnuit cu jocul său în care a mers pe teren undeva la un procent de peste 60%. Dar asta l-a ajutat să marcheze în drumul spre marea finală 8 goluri, el oferind şi 4 pase decisive.
1 – Lionel Messi recorded just one touch in the opening 15 minutes of this FIFA World Cup Final – the kick-off.
One. pic.twitter.com/qen8el9GpB
— OptaJohan (@OptaJohan) July 19, 2026
Scrisoarea lui Lionel Messi
Pe de altă parte, în seara dinaintea marelui meci, Lionel Messi, căpitanul naționalei Argentinei și unul dintre cei mai buni jucători de la acest turneu final, a avut un mesaj pentru toți argentinienii, cu 24 de ore înaintea fluierului de start al finalei cu Spania.
„Cel mai frumos lucru în toți acești ani a fost călătoria, nu doar titlurile câștigate. Să fiu alături de acest grup în viața de zi cu zi, să luptăm împreună, să ne ridicăm unul pe altul în momentele dificile și să ne bucurăm de fiecare pas.
Mulțumesc fiecărui coechipier în parte, staff-ul și tuturor celor care muncesc în fiecare zi ca această echipă națională să fie o familie. Orice s-ar întâmpla mâine (n.r. azi), acest grup a scris deja o poveste pe care nimeni nu va putea să o șteargă. Hai, Argentina”, a fost mesajul postat de Lionel Messi.
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