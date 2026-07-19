Incredibil: Lionel Messi a atins mingea o singură dată în 15 minute din Spania – Argentina: a fost lovitura de start

Lionel Messi este omul recordurilor, dar cu siguranţă şi starul care îşi dozează cel mai bine efortul la acest Campion Mondial. A dovedit asta şi în marea finală Spania – Argentina.

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În meciul de la New Jersey, Lionel Messi a atins mingea o singură dată în primele 15 minute ale meciului cu Spania lui De La Fuente. O statistică oferită de OptaJohan.

Lionel Messi, o atingere de balon în primele 15 minute a finalei Spania – Argentina

Culmea e că atingerea despre care vorbim a venit chiar la începutul meciului, atunci când sud-americanii au avut lovitura de start, una care i-a aparţinut atacantului de 39 de ani de la Inter Miami.

Messi ne-a obişnuit cu jocul său în care a mers pe teren undeva la un procent de peste 60%. Dar asta l-a ajutat să marcheze în drumul spre marea finală 8 goluri, el oferind şi 4 pase decisive.

1 – Lionel Messi recorded just one touch in the opening 15 minutes of this FIFA World Cup Final – the kick-off.

One. pic.twitter.com/qen8el9GpB

— OptaJohan (@OptaJohan) July 19, 2026