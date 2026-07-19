Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Incredibil: Lionel Messi a atins mingea o singură dată în 15 minute din Spania – Argentina: a fost lovitura de start

Incredibil: Lionel Messi a atins mingea o singură dată în 15 minute din Spania – Argentina: a fost lovitura de start

Dan Roșu Publicat: 19 iulie 2026, 22:43

Comentarii
Incredibil: Lionel Messi a atins mingea o singură dată în 15 minute din Spania – Argentina: a fost lovitura de start

Lionel Messi

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Lionel Messi este omul recordurilor, dar cu siguranţă şi starul care îşi dozează cel mai bine efortul la acest Campion Mondial. A dovedit asta şi în marea finală Spania – Argentina.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În meciul de la New Jersey, Lionel Messi a atins mingea o singură dată în primele 15 minute ale meciului cu Spania lui De La Fuente. O statistică oferită de OptaJohan.

Lionel Messi, o atingere de balon în primele 15 minute a finalei Spania – Argentina

Culmea e că atingerea despre care vorbim a venit chiar la începutul meciului, atunci când sud-americanii au avut lovitura de start, una care i-a aparţinut atacantului de 39 de ani de la Inter Miami.

Messi ne-a obişnuit cu jocul său în care a mers pe teren undeva la un procent de peste 60%. Dar asta l-a ajutat să marcheze în drumul spre marea finală 8 goluri, el oferind şi 4 pase decisive.

Reclamă
Reclamă

Scrisoarea lui Lionel Messi

Pe de altă parte, în seara dinaintea marelui meci, Lionel Messi, căpitanul naționalei Argentinei și unul dintre cei mai buni jucători de la acest turneu final, a avut un mesaj pentru toți argentinienii, cu 24 de ore înaintea fluierului de start al finalei cu Spania.

„Cel mai frumos lucru în toți acești ani a fost călătoria, nu doar titlurile câștigate. Să fiu alături de acest grup în viața de zi cu zi, să luptăm împreună, să ne ridicăm unul pe altul în momentele dificile și să ne bucurăm de fiecare pas.

Mulțumesc fiecărui coechipier în parte, staff-ul și tuturor celor care muncesc în fiecare zi ca această echipă națională să fie o familie. Orice s-ar întâmpla mâine (n.r. azi), acest grup a scris deja o poveste pe care nimeni nu va putea să o șteargă. Hai, Argentina”, a fost mesajul postat de Lionel Messi.

Urmările potopului din Buşteni: o femeie luată de viitură, 24 de case inundate, zeci de maşini daună totalăUrmările potopului din Buşteni: o femeie luată de viitură, 24 de case inundate, zeci de maşini daună totală
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa Mondială 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Destinaţia din Ungaria pe care românii o numesc "acasă". E la doar o oră de mers de graniţă
Observator
Destinaţia din Ungaria pe care românii o numesc "acasă". E la doar o oră de mers de graniţă
Doliu în fotbalul românesc: „S-a stins cu 10 minute înainte de finala Spania – Argentina!”
Fanatik.ro
Doliu în fotbalul românesc: „S-a stins cu 10 minute înainte de finala Spania – Argentina!”
23:39

Cât timp a durat pauza meciului Spania – Argentina? Reacția fanilor din tribune
23:37

LIVE VIDEOSpania – Argentina 0-0, finala Cupei Mondiale! Asediu la poarta lui Dibu Martinez!
23:22

Prima repriză a finalei Spania – Argentina a intrat în istorie. Pentru prima dată când se întâmplă asta la Mondial
23:07

VIDEO & FOTOSpectacol total la show-ul din pauza finalei Cupei Mondiale. Shakira, Madonna, Justin Biber și BTS au făcut senzație
22:57

Lovitură pentru Argentina în finala cu Spania. Titularul „s-a rupt” în prima repriză
22:48

Cum se vede finala Campionatului Mondial, din locurile care au costat 1 milion de dolari
Vezi toate știrile
1 Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…” 2 Universitatea Craiova a trimis oferta pentru unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1 3 Dusan Vukovic a semnat în Liga 1. Cu ce echipă a bătut palma 4 Cu ce echipă a semnat Mihai Lixandru, după ce Gigi Becali i-a anunțat transferul. Va fi coleg cu un fost dinamovist 5 „O nebunie!” Lionel Messi, dat pe spate de fotografia de acum 19 ani cu Lamine Yamal! Ce a spus înaintea finalei Cupei Mondiale 6 Anunţul făcut de Trabzonspor despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semnezeDinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze
Trecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin MateiuTrecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin Mateiu