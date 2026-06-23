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„Trăim într-o simulare”: statistica uluitoare cu Messi și Cristiano Ronaldo la acest Campionat Mondial

Daniel Işvanca Publicat: 23 iunie 2026, 21:47

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Trăim într-o simulare”: statistica uluitoare cu Messi și Cristiano Ronaldo la acest Campionat Mondial

Cristiano Ronaldo și Lionel Messi / Colaj Antena Sport

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Lionel Messi și Cristiano Ronaldo continuă să stabilească noi borne impresionante în fotbal, iar recordurile bifate de aceștia la Campionatul Mondial par desprinse din simulări.

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După ce a marcat o dublă în disputa contra Austriei, Messi a primit o replică pe măsură de la rivalul său, care a punctat de două ori în poarta selecționatei din Uzbekistan.

Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, recorduri fantastice la ultimul Mondial

Lionel Messi a devenit luni cel mai important marcator din istoria Cupei Mondiale, însă replica lui Cristiano Ronaldo nu a întârziat să apară. Motivat de performanța rivalului său, CR7 a devenit primul fotbalist din istorie care marchează la șase ediții de Campionat Mondial.

Cei doi au purtat o adevărată bătălie în acești ultimi 20 de ani, fiind cele mai importante figuri din fotbalul de mare performanță. O statistică ireală a fost scoasă la iveală, după ce lusitanul a punctat în jocul cu Uzbekistan.

Concret, Messi și Ronaldo dețin cea mai mare distanță dintre primul și ultimul gol marcat la un Campionat Mondial, iar în cazul amândurora, aceasta este de 20 de ani și 11 zile.

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