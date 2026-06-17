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FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar

Mihai Alecu Publicat: 17 iunie 2026, 20:48

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FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar

FCSB a bifat un nou transfer. Foto: Profimedia

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Pentru a-și întări lotul înaintea noului sezon, FCSB a perfectat un nou transfer important. Gruparea roș-albastră continuă campania de achiziții și a ajuns la un acord cu fundașul francez Shaquil Delos, fotbalist care evolua până acum la Grenoble, în Ligue 2.

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În vârstă de 27 de ani, Shaquil Delos a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane. Jucătorul poate evolua atât în banda dreaptă a apărării, cât și pe postul de fundaș stânga, oferind astfel mai multe soluții pentru staff-ul tehnic al bucureștenilor.

FCSB bifează un nou transfer. Fundașul din Franța vine în Liga 1

În stagiunea precedentă, fotbalistul francez a bifat 32 de apariții pentru Grenoble, majoritatea din postura de titular. Evoluțiile constante l-au transformat într-unul dintre oamenii importanți ai formației din eșalonul secund francez.

Delos are o experiență considerabilă la nivelul Ligue 2, unde a adunat peste 130 de partide de-a lungul carierei. De asemenea, acesta a mai avut o experiență în afara Franței, evoluând între 2022 și 2023 la Estoril, în Portugalia.

Noul jucător al FCSB-ului se va alătura direct lotului la reunirea programată pe 22 iunie. La doar câteva zile după reluarea pregătirilor, echipa va pleca în cantonamentul de vară, unde fundașul francez va avea ocazia să se integreze rapid în colectiv, notează Fanatik.

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Transferul lui Shaquil Delos reprezintă a doua mutare realizată de FCSB în această perioadă de mercato. Anterior, formația patronată de Gigi Becali l-a adus pe Anderson Ceara de la Csikszereda, pentru suma de 450.000 de euro.

În același timp, clubul bucureștean a înregistrat și o plecare importantă, după ce Darius Olaru a fost transferat la Union Saint-Gilloise în schimbul a trei milioane de euro. Conducerea vicecampioanei își propune însă să compenseze această pierdere prin mai multe achiziții în perioada următoare, inclusiv în compartimentul ofensiv, fiind discuții intense în aceste zile pentru aducerea de noi fotbaliști.

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