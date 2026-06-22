Fostul fotbalist de la FCSB a recunoscut un adevăr dureros: „Din cauza drogurilor mi-am pierdut cariera”

Mario Mihai a fost debutat de Laurențiu Reghecampf la doar 17 ani în Liga 1 şi era văzut drept un fotbalist de viitor. Zece ani mai târziu, numele fotbalistului apare iar în atenţia publicului, dar în urma unui scandal incredibi. Pe 18 iunie 2026, Judecătoria Cornetu a emis un ordin de protecție valabil trei luni împotriva lui Mario Mihai, într-un dosar de violență domestică.
Femeia agresată ar fi fost iubita lui. În apărarea lui, fostul fotbalist de la FCSB a făcut o serie de declaraţii incredibile.
„Nu mai consum droguri. Am consumat cu reclamanta. Am fost sportiv de performanță, fotbalist și din cauza drogurilor și a dorințelor reclamantei de a frecventa cluburile de noapte mi-am pierdut cariera de sportiv și am fost eliminat din liga în care jucam”, a declarat Mario Mihai, potrivit încheierii de ședință.
Nu este prima abatere a lui Mario Mihai, care a fost prins drogat şi la volan, în 2021.
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