Brazilianul Gustavo Cascardo a semnat în Liga 1

Clubul Sepsi a anunţat, luni, că a obţinut serviciile fotbalistului brazilian Gustavo Cascardo de Assis.
“Lotul Sepsi OSK continuă să se întărească: clubul nostru a ajuns la un acord şi cu fundaşul dreapta brazilian Gustavo Cascardo de Assis.
În vârstă de 29 de ani, acesta va evolua pentru echipa noastră în sezonul următor, după ce părţile au convenit asupra unei înţelegeri valabile pentru un an, cu opţiune de prelungire”, notează Sepsi pe Facebook.
Legitimat ultima dată la Arda Kardzhali, Gustavo Cascardo a mai evoluat de-a lungul carierei sale pentru Beroe, Campinense-PB, Confiança, Botafogo, Atlético Paranaense şi FK Senica.
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