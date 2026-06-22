Home | Fotbal | Liga 1 | Brazilianul Gustavo Cascardo a semnat în Liga 1

Brazilianul Gustavo Cascardo a semnat în Liga 1

Radu Constantin Publicat: 22 iunie 2026, 15:16

Comentarii
Brazilianul Gustavo Cascardo a semnat în Liga 1
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Clubul Sepsi a anunţat, luni, că a obţinut serviciile fotbalistului brazilian Gustavo Cascardo de Assis.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Lotul Sepsi OSK continuă să se întărească: clubul nostru a ajuns la un acord şi cu fundaşul dreapta brazilian Gustavo Cascardo de Assis.

În vârstă de 29 de ani, acesta va evolua pentru echipa noastră în sezonul următor, după ce părţile au convenit asupra unei înţelegeri valabile pentru un an, cu opţiune de prelungire”, notează Sepsi pe Facebook.

Legitimat ultima dată la Arda Kardzhali, Gustavo Cascardo a mai evoluat de-a lungul carierei sale pentru Beroe, Campinense-PB, Confiança, Botafogo, Atlético Paranaense şi FK Senica.

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Merită Istvan Kovacs să arbitreze finala Cupei Mondiale?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum s-a întâmplat incidentul de pe Transfăgărșan în urmă căruia o mașină a căzut într-o râpă
Observator
Cum s-a întâmplat incidentul de pe Transfăgărșan în urmă căruia o mașină a căzut într-o râpă
Gigi Becali, aproape de bomba anului: „Din informațiile mele, Denis Drăguș i-a spus DA lui FCSB, cu o condiție!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, aproape de bomba anului: „Din informațiile mele, Denis Drăguș i-a spus DA lui FCSB, cu o condiție!”. Exclusiv
14:58

În plin Campionat Mondial, Kylian Mbappe a dezvăluit ce ofertă de transfer a primit: “Mă întreabă des dacă vin”
14:49

Pierdere uriaşă pentru Germania! Jucătorul e OUT de la Campionatul Mondial 2026
14:47

Acord între Gigi Becali şi Farul Constanţa. Fotbalistul a fost prezentat oficial
14:27

EXCLUSIVSteaua transferă din Liga Campionilor! Două mutări de ultimă oră la echipa lui Oprița: „A fost în lot la meciul cu Chelsea”
13:38

Xavi: “Lionel Messi e ca Michael Jordan”
13:36

Zlatan Ibrahimovic a “distrus” naţionala Belgiei după egalul cu Iran: “Am adormit”
Vezi toate știrile
1 Moment controversat în startul meciului istoric arbitrat de Istvan Kovacs la Mondial. Japonia a cerut penalty 2 Denis Drăguş, liber spre FCSB. Anunţul din Turcia care îi dă speranţe lui Gigi Becali 3 Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic 4 Suma cu care s-a ales Istvan Kovacs după ce a arbitrat meciul 1.000 din istoria Cupei Mondiale 5 Cele mai dure reacții, după debutul lui Istvan Kovacs la Cupa Mondială: „Concediați-l” 6 Leo Messi, negocieri pentru revenirea în tricoul Barcelonei! Totul s-ar putea petrece după Cupa Mondială
Citește și
Cele mai citite
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB
Nuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfereNuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfere