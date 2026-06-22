Mesajul lăsat de iranieni în vestiar pentru Donald Trump şi americani

Echipa naţională a Belgiei a terminat la egalitate duminică seara, scor 0-0, cu echipa naţională a Iranului, în grupa G a Cupei Mondiale.

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La plecarea de pe stadionul din Los Angeles, iranienii le-au lăsat gazdelor americane un mesaj scris de mână în vestiar. Mesjaul vine într-un moment în care Donald Trump şi Iran discută termenii în care se va finaliza războiul.

„De la Persia antică de acum mii de ani până la Iranul civilizat de astăzi, spiritul Iranului rămâne viu și neclintit”, este începutul textului scris de mână, care include şi hashtagurile #168 și #minab – care fac referire la numărul deceselor raportate în urma unui atac asupra unei şcoli din Minab.

“Am venit la Los Angeles cu mândrie, am concurat cu onoare și am plecat cu demnitate. Vă mulțumim, Los Angeles, pentru ospitalitate.

Și mulțumim fiecărui iranian care și-a dat inima, vocea și sufletul pentru Iran pe parcursul acestor 180 de minute. Fie ca pacea, respectul și prietenia să domnească între toate națiunile”, mai este scris în mesaj.