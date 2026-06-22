Mesajul lăsat de iranieni în vestiar pentru Donald Trump şi americani

Echipa naţională a Belgiei a terminat la egalitate duminică seara, scor 0-0, cu echipa naţională a Iranului, în grupa G a Cupei Mondiale.
La plecarea de pe stadionul din Los Angeles, iranienii le-au lăsat gazdelor americane un mesaj scris de mână în vestiar. Mesjaul vine într-un moment în care Donald Trump şi Iran discută termenii în care se va finaliza războiul.
„De la Persia antică de acum mii de ani până la Iranul civilizat de astăzi, spiritul Iranului rămâne viu și neclintit”, este începutul textului scris de mână, care include şi hashtagurile #168 și #minab – care fac referire la numărul deceselor raportate în urma unui atac asupra unei şcoli din Minab.
“Am venit la Los Angeles cu mândrie, am concurat cu onoare și am plecat cu demnitate. Vă mulțumim, Los Angeles, pentru ospitalitate.
Și mulțumim fiecărui iranian care și-a dat inima, vocea și sufletul pentru Iran pe parcursul acestor 180 de minute. Fie ca pacea, respectul și prietenia să domnească între toate națiunile”, mai este scris în mesaj.
Filmul meciului
Belgienii au controlat categoric meciul de la Los Angeles, cu Iran, având, până la eliminare, o posesie de 77 la sută, plus 17 şuturi la poarta asiaticilor. Însă dominarea “dracilor roşii” a fost una stearpă, dovedită şi de lipsa ocaziilor mari în prima parte a meciului. De Bruyne a şutat pe lângă poartă, în minutul 7, iar Tielemans i-a urmat exemplul în minutul 22. Iranienii au trimis mingea în plasă în minutul 24, prin Taremi, dar golul a fost anulat din cauza unei poziţii de ofsaid. Salemaekers a şutat şi el pe lângă poartă, în minutul 51, pentru ca portarul belgian Courtois să scoată şutul puternic al lui Taremi, din minutul 53.
La cealaltă poartă, goalkeeperul Beiranvand a intervenit extraordinar la şutul lui De Cuyper, în minutul 59. Belgienii au rămas în zece din minutul 66, când fundaşul de 23 de ani al lui Lille, Ngoy, a greşit flagrant şi l-a faultat pe Taremi din postura de ultim apărător, fiind eliminat. Portarul Beiranvand a mai intervenit excelent în minutul 86, la şutul din careu al lui De Cuyper, şi Belgia – Iran s-a încheiat 0-0, al treilea meci egal din tot atâtea înfruntări consumate în grupa G.
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