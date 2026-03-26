Turcii n-au milă de Lucescu. Incredibil ce scriu înainte de Turcia-România: „La asta să ne așteptăm”

Turcia – România este semifinala barajului pentru World Cup 2026 şi se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00, LIVE TEXT pe as.ro.
Turcia a evoluat de doar două ori la un Campionat Mondial, iar ultima dată a fost prezentă acolo în 2002, când reușea să termine pe locul 3 după ce a câștigat finala mică.
Atacă „stilul” de joc al lui Lucescu
Mesajele de încurajare ale presei din Turcia către jucătorii lui Vincenzo Montella nu ține de cont de limite. Într-un material publicat de cei de la Aksam, cu titlul „5 formule cheie pentru echipa națională”, jurnaliștii turci dau în echipa națională a României și în antrenorul nostru.
Dacă primele capitole sunt legate de naționala Turciei, căreia îi cere concentrare, atenție la defensivă, la fazele fixe și abilitatea de a pune pe picior greșit defensiva noastră, ultimul capitol este unul agresiv.
„O echipă a lui Mircea Lucescu joacă într-un mod enervant, mai ales când evoluează în deplasare. Faulturi intenționate și dure, trageri de timp, proteste greu de înțeles chiar și la faulturi evidente… toate acestea și încă multe altele se regăsesc într-o echipă antrenată de Lucescu.
În plus, atunci când nu este favorită, trebuie să încetinească jocul, să-l scoată din ritmul lui normal și să-și irite adversarii pentru ca aceștia să nu poată evolua la nivelul lor obișnuit. Trebuie să ne concentrăm pe propriul nostru joc timp de 90 de minute, fără să ne enervăm și fără să cădem în capcana provocărilor” scriu turcii.
