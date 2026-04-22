Ucraina a rămas fără selecţioner, după ce a ratat calificarea la World Cup 2026

Alex Masgras Publicat: 22 aprilie 2026, 17:20

Serghei Rebrov / Profimedia

Federaţia ucraineană de fotbal l-a demis pe antrenorul echipei naţionale, Serghei Rebrov, fostul atacant al echipei Dinamo Kiev, după ce acesta nu a reuşit să califice naţionala la Cupa Mondială din această vară, care va avea loc în Statele Unite, Canada şi Mexic, a anunţat, miercuri, forul de specialitate, citat de EFE.

“Îi mulţumim lui Serghei Stanislavovici pentru munca sa şi contribuţia sa la dezvoltarea tinerilor fotbalişti. Astăzi trebuie să mergem mai departe şi să luăm noi decizii care vor sta la baza viitorului echipei naţionale”, a declarat preşedintele Federaţiei ucrainene, Andriy Shevchenko, într-un comunicat dat publicităţii de federaţie.

Shevchenko şi Rebrov au fost parteneri de atac la Dinamo Kiev în anii 1990 şi au jucat un rol cheie într-una dintre cele mai glorioase perioade ale clubului.

Conform anunţului făcut de federaţie, Rebrov va rămâne implicat în echipa naţională în calitate de vicepreşedinte al Asociaţiei Ucrainene de Fotbal şi membru al comitetului său executiv.

Rebrov a mulţumit Federaţiei ucrainene pentru încrederea acordată până acum. Forul naţional nu a anunţat încă un succesor pentru fostul atacant. Parcursul Ucrainei în calificările pentru Cupa Mondială s-a încheiat cu o înfrângere în semifinalele play-off-ului european în faţa Suediei (1-3).

