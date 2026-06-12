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Pierre Gasly şi-a recuperat locul pe podium în Marele Premiu de la Monaco. Decizia luată de FIA

Viviana Moraru Publicat: 12 iunie 2026, 16:02

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Pierre Gasly şi-a recuperat locul pe podium în Marele Premiu de la Monaco. Decizia luată de FIA

Pierre Gasly, la Alpine/ Profimedia

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Pierre Gasly (Alpine) a fost penalizat în timpul Marelui Premiu de la Monaco, duminică. FIA a decis în cele din urmă să anuleze penalizările aplicate pilotului francez, care revine astfel pe podium, relatează AFP.

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Gasly (Alpine), care a terminat pe locul trei în Marele Premiu de Formula 1 din Monaco, înainte de a coborî pe locul şapte din cauza a două penalizări, şi-a recăpătat în cele din urmă locul pe podium după ce a depus o contestaţie, a anunţat vineri Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA). Pilotul, care a trecut linia de sosire pe locul trei, a primit două penalizări de cinci secunde din cauza a două depăşiri ale vitezei cu 0,1 şi 0,4 km/h în zona boxelor şi a fost clasat în cele din urmă pe locul şapte. Însă Alpine a contestat aceste sancţiuni şi a avut câştig de cauză din cauza unei probleme de cronometrare.

Pierre Gasly şi-a recuperat locul pe podium în Marele Premiu de la Monaco

„Salutăm decizia luată de FIA de a considera admisibilă cererea noastră de revizuire a rezultatului final al Marelui Premiu de la Monaco. În consecinţă, comisarii au anulat cele două penalizări de cinci secunde aplicate maşinii nr. 10, ceea ce restabileşte locul al treilea al echipei”, a reacţionat Alpine într-un comunicat.

„Dorim să mulţumim FIA şi Formula One Management pentru transparenţa şi cooperarea de care au dat dovadă pe tot parcursul procedurii de apel, precum şi pentru luarea acestei decizii. Echipa se concentrează acum pe deplin asupra Marelui Premiu de la Barcelona din acest weekend şi depune toate eforturile pentru a obţine cel mai bun rezultat posibil cu cele două maşini ale sale”, concluzionează echipa franceză.

La scurt timp după cursa de duminică, Alpine a depus o solicitare de „Right of Review” (drept de revizuire) şi, pentru a avea şansa de a-şi recupera locul al treilea obţinut pe circuit, trebuia să prezinte „un element nou, semnificativ şi relevant (…) care nu se afla la dispoziţia comisiei de curse în momentul luării deciziei respective”.

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Şi a reuşit să facă acest lucru, în special deoarece Formula One Management (FOM), responsabilă de cronometrare, a recunoscut miercuri o măsură eronată.

„FOM, în calitate de furnizor oficial al cronometrării competiţiei, a furnizat dovezi care indicau că distanţa utilizată pentru calcularea cronometrării oficiale a F1 era inexactă şi supraestima viteza maşinii nr. 10”, au scris comisarii joi.

Această decizie îi permite lui Pierre Gasly să obţină al şaselea podium din cariera sa în F1, al treilea cu Alpine şi primul de la GP-ul din Brazilia din noiembrie 2024. De asemenea, el recuperează nouă puncte în campionatul mondial şi urcă pe locul opt, cu 35 de puncte la activ.

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În această săptămână are loc Marele Premiu al Barcelonei. Cursa va fi duminică, de la ora 15:45, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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