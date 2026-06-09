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Vancouver Stadium: Șapte meciuri vor avea loc sub acoperișul arenei din British Columbia

Alex Masgras Publicat: 9 iunie 2026, 19:59

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Vancouver Stadium: Șapte meciuri vor avea loc sub acoperișul arenei din British Columbia
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Stadionul din Vancouver care va găzdui șapte meciuri la World Cup 2026 / Getty Images

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BC Place sau Vancouver Stadium, așa cum va fi cunoscut pe durata Cupei Mondiale, este unul dintre cele două arene din Canada care vor găzdui meciuri la turneul final organizat de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

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Pe acest stadion vor avea loc șapte partide, cinci dintre acestea urmând să fie din faza grupelor. Echipe precum Australia, Turcia, Qatar, Noua Zeelandă, Egipt, Elveția, Belgia și Canada vor evolua aici.

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Casa celor de la Vancouver Whitecaps, echipă din MLS, BC Place este un stadion multifuncțional. Aici joacă și BC Lions, echipa de fotbal american din Canadian Football League. Tot aici are loc în fiecare an și Canada Sevens, un turneu de rugby în șapte. De asemenea, a găzduit în mai multe rânduri naționalele masculine și feminine de fotbal ale Canadei.

Stadionul s-a deschis în iunie 1983, fiind la vremea respectiv cel mai mare stadion închis cu un acoperiș susținut de presiunea aerului, fiind cel mai mare din lume la vremea respectivă. După Jocurile Olimpice de iarnă din 2010, arena a fost închisă și renovată timp de 16 luni, acoperișul devenind retractabil. În prezent, capacitatea este de 54.500 de locuri, dar la acest turneul final va avea puțin peste 51.000 de locuri, urmând să fie extinsă, temporar, zona rezervată presei.

Aici au avut loc ceremoniile de deschidere și închidere ale Jocurilor Olimpice de iarnă din 2010. De asemenea, FIFA cunoaște foarte bine această arenă, aici având loc multe meciuri de la Cupa Mondială de fotbal feminin din 2015.

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De-a lungul timpului, aici au concertat nume mari din industria muzicală precum Taylor Swift, Paul McCartney, Roger Waters, Jay Z & Beyonce, Coldplay, U2 sau Guns N’ Roses.

BC Place a organizat și primul meci din istoria NHL cu un acoperiș retractabil. Pe 2 martie 2014, aici a avut loc meciul dintre Vancouver Canucks și Ottawa Senators, în cadrul NHL Heritage Classic.

Toate meciurile vor avea loc cu acoperișul tras la Vancouver

Un lucru extrem de important legat de meciurile de la Cupa Mondială din 2026 care vor avea loc la Vancouver este legat de acoperișul arenei. FIFA a decis ca toate meciurile care se dispută aici să aibă loc cu acoperișul stadionului închis. Acest lucru are legătură cu vizibilitatea, în mod special în ceea ce privește meciurile care se dispută în timpul zilei.

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Din cauza structurii stadionului, într-o zi însorită, sunt șanse mari ca vizibilitatea să dea mari bătăi de cap atât jucătorilor și spectatorilor, dar și a telespectatorilor, care urmăresc meciurile de la Vancouver la TV. BC Place este unul dintre cele patru stadioane de la acest turneu final care are acoperiș retractabil, alături de cele din Dallas, Houston și Atlanta.

Meciurile care vor avea loc în BC Place din Vancouver la World Cup 2026

  • Australia – Turcia (07:00, 14 iunie, Grupa D, BC Place Vancouver)
  • Canada – Qatar (01:00, 19 iunie, Grupa B, BC Place Vancouver)
  • Noua Zeelandă – Egipt (04:00, 22 iunie, Grupa G, BC Place Vancouver)
  • Elveţia – Canada (22:00, 24 iunie, Grupa B, BC Place Vancouver)
  • Noua Zeelandă – Belgia (06:00, 27 iunie, Grupa G, BC Place Vancouver)
  • 16-imi (06:00, 3 iulie)
  • Optimi de finală (23:00, 7 iulie)
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