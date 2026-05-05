Singurul fotbalist care a jucat la trei Cupe Mondiale cu trei țări diferite

De-a lungul celui aproape un secol de existență a Cupei Mondiale, un singur fotbalist a jucat la trei turnee diferite cu trei echipe naționale distincte. Recordul neverosimil îi aparține lui Dejan Stankovic, fost jucător la Steaua Roșie Belgrad, Lazio și Inter, astăzi antrenor la supercampioana Serbiei.
Stankovic, cu Republica Federală Iugoslavia la Mondialul francez
Culmea, deși a jucat la trei Cupe Mondiale cu trei selecționate diferite, Dejan Stankovic nu s-a mutat niciodată. Paradoxal, el nu a schimbat țara, dar aceasta s-a tot transformat. În vara lui 1998, la Mondialul din Franța, Stankovic a fost chemat să reprezinte Republica Federală Iugoslavia, pentru care abia debutase în luna aprilie a acelui an.
Pe atunci un puști de numai 19 ani, Stankovic a fost una dintre revelațiile turneului. A apărut în toate meciurile, iar Iugoslavia a ajuns până în optimile Mondialului, unde a fost eliminată la limită de Olanda. De altfel, imediat după încheierea competiției, Lazio l-a transferat pe Stankovic în schimbul unei sume imense pentru acele vremuri: aproape 13 milioane de euro.
Trei înfrângeri în 2006, cu Serbia & Muntenegru
În 2006, Stankovic a mers la Mondialul din Germania. Între timp, țara lui devenise, ciudat pe undeva, Serbia & Muntenegru. Dacă în urmă cu opt ani el era o tânără speranță, acum s-a prezentat drept decarul și liderul echipei sale. Numai că turneul a fost unul de uitat repede pentru ai săi.
Serbia & Muntenegru a pierdut toate meciurile și a fost una dintre cele mai slabe echipe ale Mondialului. Rezultatele au fost un 0-1 cu Olanda, la debut, urmat de umilința 0-6 cu Argentina și încă o înfrângere, în ultima rundă, 2-3 cu Coasta de Fildeș.
Ultimul Mondial, în 2010, cu Serbia
În fine, al treilea Mondial al lui Dejan Stankovic a fost în Africa de Sud, în 2010. După separarea de Muntenegru, Serbia s-a calificat independent, iar Dejan a devenit căpitanul formației. A jucat toate minutele în cele trei meciuri din grupă, dar turneul a fost din nou fără succes pentru balcanici.
Serbia a învins Germania, cel mai puternic adversar din grupa ei, dar a cedat surprinzător în fața outsiderilor Ghana și Australia. Înaintea meciului de debut, 0-1 cu Ghana, Dejan Stankovic a vorbit despre recordul său. „Sunt fericit să fiu primul fotbalist care joacă la trei Cupe Mondiale pentru trei echipe diferite. E o zi istorică pentru fotbalul sârb”, a punctat el. Și într-adevăr, performanța lui Stankovic e istorică. Deși sârb sadea, el a jucat pentru trei selecționate, o dovadă vie a frământărilor pe care le-a tot traversat țara vecină.
• 103 selecții și 15 goluri a strâns Dejan Stankovic de-a lungul carierei.
• S-a retras în 2013 și a devenit imediat antrenor, trecând pe la Steaua Roșie Belgrad, Spartak Moscova, Ferencvaros sau Sampdoria.
