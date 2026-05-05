„Să fie bărbat și să-mi spună în față”. Neluțu Varga, reacție fermă despre plecarea lui Daniel Pancu la Rapid

Viviana Moraru Publicat: 5 mai 2026, 18:12

Neluțu Varga a oferit prima reacție, despre posibila plecare a lui Daniel Pancu la Rapid. Antrenorul urmează să-i preia pe giuleșteni în vară, urmând să se despartă altfel de CFR Cluj.

Neluțu Varga a dezvăluit că Daniel Pancu încă nu i-a comunicat nimic privind viitorul său. Patronul de la CFR Cluj i-a mulțumit antrenorului pentru rezultatele avute în Gruia, însă a transmis că acesta trebuie să aibă „bărbăție” și să-i dezvăluie în față decizia luată.

De asemenea, Neluțu Varga a transmis că are planul pregătit pentru o eventuală plecare a lui Daniel Pancu de la CFR Cluj. Acesta a subliniat că îi va găsi rapid înlocuitor tehnicianului care i-a preluat pe clujeni în noiembrie.

„Eu am vorbit cu Pancu și la ultima discuție mi-a spus că rămâne. Dacă nu este bărbat și nu vine să-mi spună în față că vrea să plece nu este problema mea. Dacă el vrea să plece la Rapid, așa cum am auzit, poate să plece. Eu îi mulțumesc pentru ce a făcut pentru CFR Cluj cum și el trebuie să-mi mulțumească mie pentru că i-am dat un club pe mână și s-a ridicat mult ca antrenor.

Singurul om de neînlocuit la CFR Cluj e omul care dă banii, adică Neluțu Varga. În ceea ce privește antrenorul, nu se pune nicio problemă. Eu întotdeauna am planurile B, C, D pregătite. După ce Pancu va pleca la Rapid probabil, o să pun antrenor pentru că timpul este scurt. Imediat ce se termină sezonul, ne apucăm de pregătiri pentru următorul sezon, unde aproape vom fi în cupele europene!”, a declarat Neluțu Varga, conform fanatik.ro.

Daniel Pancu mai are contract cu CFR Cluj până în vară. În ciuda propunerii venite din partea lui Neluțu Varga, antrenorul a refuzat prelungirea înțelegerii, astfel că e așteptat să semneze cu Rapid, la finalul sezonului.

