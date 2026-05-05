Cele două variante pe care Neluţu Varga le are pentru înlocuirea lui Daniel Pancu, ce pleacă la Rapid!

Patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga, are două variante “de lux” pentru înlocuirea lui Daniel Pancu (48 de ani), care va pleca de la formaţia din Gruia la finalul sezonului, urmând să îl înlocuiască pe Costel Gâlcă (54 de ani) la Rapid.

Potrivit fanatik.ro, prima variantă a lui Varga pentru înlocuirea lui Daniel Pancu este Dan Petrescu (58 de ani), ce a cucerit 4 titluri şi o cupă a României cu formaţia din Gruia. Dacă Dan Petrescu nu va reveni, Neluţu Varga va încerca să îl convingă pe Edi Iordănescu (47 de ani) să o preia pe CFR Cluj. Fost selecţioner al României, Edi Iordănescu a antrenat-o şi el în trecut pe CFR, cucerind un titlu cu această echipă, în sezonul 2020-2021.

Neluţu Varga a declarat, pentru sursa citată, că, în afară de el, nimeni nu e de neînlocuit la CFR Cluj. El a vorbit şi de mai multe variante în cazul în care Daniel Pancu va pleca la Rapid, aşa cum a dezvăluit presa. După victoria cu Rapid din Giuleşti, cu 2-1, CFR a ajuns la 40 de puncte, cu două sub U Cluj, care ocupă locul 2 şi cu 5 în spatele liderului Universitatea Craiova.

CFR Cluj este foarte aproape să îşi asigure direct locul în preliminariile Conference League, fiind, în acest moment, la 6 puncte peste Dinamo, care se află pe locul 4.