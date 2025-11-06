Cât costă să-ţi cumperi în România un stadion cu 1,5 hectare de teren. Preţul surprinzător - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Cât costă să-ţi cumperi în România un stadion cu 1,5 hectare de teren. Preţul surprinzător

Radu Constantin Publicat: 6 noiembrie 2025, 16:33

O arenă cunoscută din România a fost scoasă la vânzare. Lichidatorul judiciar al fostului club Oțelul Galați, falimentat în 2016, a scos la licitație stadionul “Zoltan David”. Preţul este unul surprinzător, dacă ţinem cont că arena se vinde cu un teren generos, de 1,5 hectare de teren.

Fotbal Club Oțelul SA a intrat în faliment în 2016, iar lichidator juridiar a fost numită firma SCP MB Management IPURL, care a şi deschis procedursa de insolvenţă. În bunurile clubului figura şi stadionul “Zoltan David”. Arena a fost scoasă la vânzare cu un an în urmă, iar preţul de pornire a fost de 800.000 de euro, informează gsp.ro.

Cum nimeni nu a oferit banii solicitaţi la diversele licitaţii la care a fost scos, stadionul a ajuns acum la preţul de 621.000 de euro! „Noi facem licitații de 1 an de zile, iar între timp s-a redus prețul. Creditorii au mai aprobat câte o reducere și am adus la 800.000 la 621.000, cât este acum”, a declarat Mihail Bojincă, reprezentantul lichidatorului judiciar.

Ce teren are baza sportivă? “Preţul este nimic”

Baza sportivă se vinde cu un „teren în suprafață de 13.887 metri pătrați, o tribună metalică, sală de sport, sală de mese și magazii, vestiar, dormitoare, precum și bunuri mobile și obiecte de inventar specifice activității sportive”. „Baza este funcțională, aici fac antrenamentele cei de la Liești, respectiv o școală de fotbal pentru copii. Gazonul este perfect, există și o sală de sport, în care se pot juca handbal și volei, dar și o sală de forță, cu aparate fitness. Sunt vestiare pentru sportivi, zonă pentru medic, cu dușuri, tot ce trebuie. Există și o zonă de dormitoare, care poate acomoda până la 20 de persoane, cu bucătărie și tot ce trebuie. Prețul este nimic. Terenul are 1,5 hectare. Metrul pătrat costă circa 40 de euro, fără să adăugăm costul construcțiilor”, a continuat reprezentantul companiei.

1 Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România 2 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 3 UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0! 4 “Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0 5 Răspunsul venit de la UEFA după ce FCSB a cerut moment de reculegere la meciul cu Basel în memoria lui Ienei 6 Ce notă a primit Istvan Kovacs din partea englezilor, după ce a anulat un penalty pentru Liverpool
