Cât costă un bilet la meciul FCSB - Bologna. Preţurile stabilite de Gigi Becali pentru meciul din Europa League - Antena Sport

Cât costă un bilet la meciul FCSB – Bologna. Preţurile stabilite de Gigi Becali pentru meciul din Europa League

Radu Constantin Publicat: 14 octombrie 2025, 19:04

Jucătorii FCSB-ului / Sport Pictures

FCSB vrea să facă un meci mare cu Bologna şi speră ca stadionul să fie plin la ora meciului. Bucureştenii întâlnesc pe Bologna în runda a treia din faza ligii din Europa League, joi, 23 octombrie, de la 19:45.

O victorie sau o remiză cu Bologna ar ajuta FCSB, mai ales că „roș-albaștrii” au o victorie și o înfrângere în meciurile cu Go Ahead Eagles, scor 1-0 și Young Boys, scor 0-2.

„Campioana României anunță că biletele pentru partida cu Bologna FC, din UEFA Europa League (joi, 23 octombrie, 19:45 – Arena Națională) vor fi disponibile online, pe platforma de ticketing a clubului, www.bilete-fcsb.ro, începând de astăzi, ora 19:00.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

PELUZA – INEL 3 – 40 LEI

PELUZA – INEL 2 – 50 LEI

PELUZA – INEL 1 – 60 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 3 – 75 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 2 – 100 LEI

TRIBUNA 1 – INEL 3 – 75 LEI

TRIBUNA 1 – INEL 2 – 100 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 1 – 125 LEI

VIP 3 – 200 LEI

VIP 2 – 300 LEI

VIP 1 – 500 LEI

Casele de bilete de la Arena Națională vor fi deschise în ziua meciului, începând cu ora 12:00″, e anunţul oficial al FCSB.

FCSB se află pe locul 24 în Europa League, unde a adunat trei puncte, cu două mai multe față de Bologna.

