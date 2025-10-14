Cât costă un bilet la meciul FCSB - Bologna. Preţurile stabilite de Gigi Becali pentru meciul din Europa League - Antena Sport

FCSB vrea să facă un meci mare cu Bologna şi speră ca stadionul să fie plin la ora meciului. Bucureştenii întâlnesc pe Bologna în runda a treia din faza ligii din Europa League, joi, 23 octombrie, de la 19:45.

O victorie sau o remiză cu Bologna ar ajuta FCSB, mai ales că „roș-albaștrii” au o victorie și o înfrângere în meciurile cu Go Ahead Eagles, scor 1-0 și Young Boys, scor 0-2.

„Campioana României anunță că biletele pentru partida cu Bologna FC, din UEFA Europa League (joi, 23 octombrie, 19:45 – Arena Națională) vor fi disponibile online, pe platforma de ticketing a clubului, www.bilete-fcsb.ro, începând de astăzi, ora 19:00.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

PELUZA – INEL 3 – 40 LEI

PELUZA – INEL 2 – 50 LEI