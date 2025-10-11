Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua - Antena Sport

FCSB nu primeşte marca Steaua, cu toate că Gigi Becali spera ca MApN să scoată la licitaţie marca, pentru ca el să o cumpere. Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, susţine că Steaua trebuie să aibă investitor privat, astfel încât echipa să poată promova în Liga 1! Deci planul lui Becali nu este realizabil!

“Știm ce înseamnă Steaua, este un mare simbol pentru toată națiunea, nu doar pentru armată. Avem un control de la minister la clubul Steaua. Am pus un nou conducător acolo.

Vrem ca Steaua să facă performanță și să intre în Liga 1. Însă suntem deschiși la un parteneriat. Avem infrastructură sportivă mare. Vorbesc și de stadion. Nu se pune problema să renunțăm la marcă. Pentru noi e importantă performanța și văd un parteneriat prin care aceasta să fie atinsă “, a fost declarația oficialului Guvernului României, pentru profit.ro.

Cererea lui Gigi Becali pentru Ionuț Moșteanu

Gigi Becali a anunţat recent că vrea să cumpere marca Steaua. „Suporterii sunt cu noi, mii și mii, iar ăia fanatici sunt cu CSA-ul, cum e Simion. Știam că e cu CSA, dar nu mă deranja. (n.r. Ministrul Moșteanu a spus că vrea să privatizeze Steaua) Cum se privatizează ceva care e proprietatea statului? Doar prin Hotărâre de Guvern și licitație, nu? S-o privatizeze și mă duc și eu la licitație! Să scoată marca la licitație și eu merg la licitație. S-ar termina bâlciul și cu asta, basta. Păi, eu aduc 20 de milioane în România, iar ei consumă două-trei milioane pe an.

(n.r. Cât ați fi dispus să dați?) Sunt dispus cât merge licitația. Poate e unul mai tare decât mine. (n.r. Cine, Nețoiu?) Poate Nețoiu e mai tare. Eu sunt împărat!”, a declarat Gigi Becali, pentru ProSport.