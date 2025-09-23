Ce a făcut Lamine Yamal după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 23 septembrie 2025, 8:23

Lamine Yamal, la ceremonia Balonului de Aur - Profimedia Images

Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur, trofeu ce i-a fost acordat luni seară, la Paris. Specialiştii au anunţat că lupta se va da între starul lui PSG şi Lamine Yamal.

Dembele a fost cel care a pus mâna pe râvnitul trofeu, iar jucătorul Barcelonei şi-a arătat imediat clasa pe care o are de la o vârstă fragedă. După ce Ousmane a primit premiul, ibericul a ţinut să facă un gest de fair play.

Lamine Yamal l-a felicitat pe Ousmane Dembele

Lamine Yamal s-a dus spre locul unde Ousmane Dembele se afla alături de alte staruri prezente pe scenă pentru a-l felicita pe cel care a devenit al zecelea jucător care câştigă World Cup, Champions League şi Balonul de Aur.

Cei doi s-au îmbrăţişat, iar Lamine Yamal a părut că se mulţumeşte momentan cu premiul trofeul Kopa pentru cel mai bun tânăr jucător, unde i-a învins pe Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Joao Neves (PSG), Estêvão Willian (Chelsea) şi Kenan Yildiz (Juventus).

Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur

Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur, trofeu decernat de France Football, luni seară, la théâtre du Châtelet din Paris. În vârstă de 28 de ani, Dembele este campion al Europei cu Paris Saint-Germain.

Dembele l-a devansat pe fotbalistul spaniol al FC Barcelona, Lamine Yamal, iar pe locul trei s-a clasat Vitinha (PSG).

„Este extraordinar ceea ce trăiesc. A fost un an incredibil cu Paris Saint-Germain. Sunt puţin stresat, nu este uşor (îşi pierde cuvintele). Este extraordinar că Ronaldinho îmi înmânează acest titlu. Mulţumesc PSG-ului care m-a adus aici în 2023, preşedintelui său, întregii echipe şi întregului club. Este o familie incredibilă. Preşedintele Nasser este ca un tată pentru mine. Staff-ul a fost excepţional. Luis Enrique a fost, de asemenea, ca un tată pentru mine pe tot parcursul carierei mele, chiar dacă aceasta nu s-a încheiat încă. Mulţumesc colegilor mei. Echipa a câştigat acest trofeu individual”, a declarat Dembele.

Dembélé devine al şaselea laureat francez al Balonului de Aur, după Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) şi Karim Benzema (2022).

