Ce a făcut Lamine Yamal după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur - Antena Sport

Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur, trofeu ce i-a fost acordat luni seară, la Paris. Specialiştii au anunţat că lupta se va da între starul lui PSG şi Lamine Yamal.

Dembele a fost cel care a pus mâna pe râvnitul trofeu, iar jucătorul Barcelonei şi-a arătat imediat clasa pe care o are de la o vârstă fragedă. După ce Ousmane a primit premiul, ibericul a ţinut să facă un gest de fair play.

Lamine Yamal l-a felicitat pe Ousmane Dembele

Lamine Yamal s-a dus spre locul unde Ousmane Dembele se afla alături de alte staruri prezente pe scenă pentru a-l felicita pe cel care a devenit al zecelea jucător care câştigă World Cup, Champions League şi Balonul de Aur.

When Lamine Yamal congratulate Ousmane Dembele after his victory at the 2025 Ballon d’Or pic.twitter.com/bsoD2ppqDI

— Ballon d’Or (@ballondor) September 22, 2025

Cei doi s-au îmbrăţişat, iar Lamine Yamal a părut că se mulţumeşte momentan cu premiul trofeul Kopa pentru cel mai bun tânăr jucător, unde i-a învins pe Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Joao Neves (PSG), Estêvão Willian (Chelsea) şi Kenan Yildiz (Juventus).