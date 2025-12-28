Prima mutare pregătită de Barcelona. Jucătorul care l-a convins pe Hansi Flick - Antena Sport

Închide meniul
Prima mutare pregătită de Barcelona. Jucătorul care l-a convins pe Hansi Flick

Viviana Moraru Publicat: 28 decembrie 2025, 17:21

Hansi Flick, la Barcelona/ Profimedia

Spaniolii au aflat care este prima mutare pregătită de Barcelona. Marcus Rashford (28 de ani) l-a convins pe Hansi Flick și poate continua pe Camp Nou și din sezonul viitor. 

Marcus Rashford a ajuns la Barcelona în vară, el fiind împrumutat de la Manchester United. Catalanii trebuie să plătească suma de 40 de milioane de euro pentru transferul definitiv al internaționalului englez. 

Prima mutare pregătită de Barcelona: Marcus Rashford 

Conform spaniolilor de la sport.es, Hansi Flick își dorește ca Marcus Rashford să continue la Barcelona și din sezonul viitor. Catalanii ar putea începe chiar din această iarnă negocierile cu Manchester United privind viitorul atacantului englez. 

Totuși, marea problemă este reprezentată de problemele financiare cu care se confruntă clubul blaugrana. Cele 40 de milioane de euro, pe care Manchester United le solicită în schimbul lui Marcus Rashford, reprezintă o sumă mult prea mare pentru catalani, ținând cont și de salariul atacantului.  

Catalanii profită însă de faptul că Marcus Rashford își dorește să continue la Barcelona și să se despartă definitiv de Manchester United. Oficialii clubului de pe Camp Nou sunt siguri că atacantul nu va lua în considerare o altă ofertă, el dorindu-și să continue sub comanda lui Hansi Flick.  

Barca lucrează deja pentru a încerca să asigure continuitatea lui Rashford, dar va fi complicat. Poziția favorabilă a jucătorului este totuși în favoarea clubului blaugrana”, au notat spaniolii citați anterior.  

Marcus Rashford a fost unul dintre cei mai importanți jucători de la Barcelona, în acest sezon. Englezul a bifat 24 de meciuri la formația catalană, reușind să marcheze șapte goluri și să ofere 11 pase decisive. 

