David Popovici, anunţ despre Sprint With The Stars: "Şansa de a înota cot la cot cu sportivi de talie mondială" - Antena Sport

Multiplul campion David Popovici îi anunţă pe practicanţii înotului că încă se pot înscrie pentru Sprint With The Stars, evenimentul revoluţionar în cadrul căruia înotătorii amatori au şansa unică să se întreacă cu unii dintre cei mai buni sportivi din lume.

David Popovici, anunţ despre Sprint With The Stars

“Se poate înscrie orice practicant al înotului, pe categorii de vârstă, dacă îndeplineşte timpul minim de înscriere disponibil aici:

Sprinturi de 50 m, finale spectaculoase şi şansa de a înota cot la cot cu sportivi de talie mondială – aceasta este experienţa Sprint With The Stars.

Cei mai rapizi sportivi din fiecare categorie ajung în finală şi trăiesc emoţia unui adevărat duel cu un „Star”.

Este o experienţă care schimbă perspectiva asupra competiţiei şi inspiră fiecare sportiv!

ÎNSCRIE-TE AICI:

https://swimming.events/meets/496