David Popovici, anunţ despre Sprint With The Stars: "Şansa de a înota cot la cot cu sportivi de talie mondială" - Antena Sport

David Popovici, anunţ despre Sprint With The Stars: “Şansa de a înota cot la cot cu sportivi de talie mondială”

Dan Roșu Publicat: 28 decembrie 2025, 16:56

David Popovici, anunţ despre Sprint With The Stars: Şansa de a înota cot la cot cu sportivi de talie mondială

David Popovici, în timpul unui interviu - Sport Pictures

Multiplul campion David Popovici îi anunţă pe practicanţii înotului că încă se pot înscrie pentru Sprint With The Stars, evenimentul revoluţionar în cadrul căruia înotătorii amatori au şansa unică să se întreacă cu unii dintre cei mai buni sportivi din lume.

David Popovici, anunţ despre Sprint With The Stars

“Se poate înscrie orice practicant al înotului, pe categorii de vârstă, dacă îndeplineşte timpul minim de înscriere disponibil aici:

Sprinturi de 50 m, finale spectaculoase şi şansa de a înota cot la cot cu sportivi de talie mondială – aceasta este experienţa Sprint With The Stars.

Cei mai rapizi sportivi din fiecare categorie ajung în finală şi trăiesc emoţia unui adevărat duel cu un „Star”.
Este o experienţă care schimbă perspectiva asupra competiţiei şi inspiră fiecare sportiv!

ÎNSCRIE-TE AICI:
https://swimming.events/meets/496

Bilete spectatori disponibile aici:
https://www.emag.ro/vendors/vendor/asctcxms “, este mesajul postat pe Facebook de David Popovici.

Ce este Sprint With The Stars

Evenimentul Sprint With The Stars va avea loc la Complexul Olimpic de Nataţie Otopeni, în data de 17 ianuarie 2026.

Fondat în anul 2019 de triplul campion olimpic britanic Adam Peaty şi fostul său partener de antrenament, Ed Baxter, Sprint With The Stars propune un format inedit şi spectaculos în care înotătorii amatori au oportunitatea de a concura alături de sportivi de talie mondială.

Competiţia este dedicată exclusiv probelor de sprint, pe distanţa de 50 m la toate stilurile de înot. Cei mai rapizi nouă înotători dintre cei înscrişi la fiecare categorie de vârstă avansează din serii în finala probei respective. În fiecare finală, culoarul central este ocupat de unul dintre „Staruri”, care încearcă să recupereze avansul acordat celorlalţi concurenţi, în funcţie de vârstă.

Opt staruri la Sprint With The Stars

Fiecare „Star” este un înotător de clasă mondială, astfel încât evenimentul va reuni opt sportivi de elită, după cum urmează:

  • David Popovici (România) – campion olimpic, cvadruplu campion mondial
  • Adam Peaty (Marea Britanie)- multiplu campion olimpic, multiplu campion mondial
  • Diogo Ribeiro (Portugalia)- multiplu campion mondial
  • Angelina Köhler (Germania) – campioană mondială
  • Roos Vanotterdijk (Belgia) – multiplu medaliată la Campionatele Mondiale, campioană europeană
  • Apostolos Christou (Grecia)- vicecampion olimpic, multiplu campion european
  • Lauren Cox (Marea Britalie) – medaliată cu bronz la Campionatul Mondial
  • Veera Kivirinta (Finlanda) – vicecampionă europeană

Sesiunile finale au o durată de 90 de minute şi oferă un show impresionant, sportivii care vor intra în arenă urmând sa fie prezentaţi publicului printr-o producţie remarcabilă, efectele speciale – pirotehnice şi muzicale – oferind o experienţă memorabilă spectatorilor.

