Echipa care insistă pentru transferul lui Denis Alibec: „L-aș pune pe picioare instantaneu” - Antena Sport

Echipa care insistă pentru transferul lui Denis Alibec este Botoșani. Valeriu Iftime vrea să dea lovitura și să-l aducă sub comanda lui Leo Grozavu pe atacantul care e pe cale să se despartă de FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Denis Alibec nu a reușit să se impună la FCSB, după revenirea din vară. Mihai Stoica a anunțat că sunt șanse ca atacantul să plece de la echipă, în această iarnă.

Botoșani vrea să-l transfere pe Denis Alibec

Valeriu Iftime vrea să profite de faptul că Denis Alibec nu s-a impus la FCSB și să-l transfere la Botoșani. Patronul moldovenilor s-a declarat convins de faptul că atacantul se va adapta imediat la echipa sa.

„O să vorbesc zilele următoare cu Leo Grozavu, nu am apucat încă. Să vedem dacă lui Alibec i-ar conveni 6 luni la Botoșani. L-aș pune pe picioare instantaneu. Redevine cel mai bun fotbalist din România dacă vine la noi. Totuși, totul depinde de fotbalist.

Ăsta nu e un fotbalist să stea pe dreapta, nu există! Nu există, credeți-mă! Nu este o scuză pentru nimeni ca Alibec să nu joace. Totul depinde de încrederea pe care i-o dai, să-i spui că este cel mai bun. Dacă ar vrea să vină la Botoșani, Alibec ar fi numărul 1. Împrumut, ce vrea el.