Echipa care insistă pentru transferul lui Denis Alibec: „L-aș pune pe picioare instantaneu” - Antena Sport

Echipa care insistă pentru transferul lui Denis Alibec este Botoșani. Valeriu Iftime vrea să dea lovitura și să-l aducă sub comanda lui Leo Grozavu pe atacantul care e pe cale să se despartă de FCSB.
Denis Alibec nu a reușit să se impună la FCSB, după revenirea din vară. Mihai Stoica a anunțat că sunt șanse ca atacantul să plece de la echipă, în această iarnă.
Botoșani vrea să-l transfere pe Denis Alibec
Valeriu Iftime vrea să profite de faptul că Denis Alibec nu s-a impus la FCSB și să-l transfere la Botoșani. Patronul moldovenilor s-a declarat convins de faptul că atacantul se va adapta imediat la echipa sa.
„O să vorbesc zilele următoare cu Leo Grozavu, nu am apucat încă. Să vedem dacă lui Alibec i-ar conveni 6 luni la Botoșani. L-aș pune pe picioare instantaneu. Redevine cel mai bun fotbalist din România dacă vine la noi. Totuși, totul depinde de fotbalist.
Ăsta nu e un fotbalist să stea pe dreapta, nu există! Nu există, credeți-mă! Nu este o scuză pentru nimeni ca Alibec să nu joace. Totul depinde de încrederea pe care i-o dai, să-i spui că este cel mai bun. Dacă ar vrea să vină la Botoșani, Alibec ar fi numărul 1. Împrumut, ce vrea el.
Nu e Alibec pe teren, toată lumea pierde, să știți! Nu e sănătos pentru cei care iubesc fotbalul. Un talent rar. O să ne pară rău dacă nu joacă acum, are și el o vârstă”, a declarat Valeriu Iftime, conform digisport.ro.
Ce a spus Denis Alibec despre viitorul lui
Denis Alibec mai are contract cu FCSB până în vara lui 2026. După ce Mihai Stoica i-a anunțat plecarea de la FCSB, atacantul a reacționat și a transmis că încă nu a discutat cu oficialii campioanei despre viitorul lui.
„Nu mă gândesc la asta (n.r.- la retragere). Am văzut și eu în presă (n.r.- că MM Stoica i-a spus că va pleca de la FCSB), încă n-am discutat nimic.
Pregătit nu sunt 100%, dar îmi trebuie ceva meciuri în picioare și o să-mi revin. Am tot auzit discuții, chiar nu știu ce o să fac. Depinde de mine (n.r.- dacă va continua la FCSB)”, a declarat Denis Alibec.
- Daniel Pancu a vorbit deschis despre viitorul lui Louis Munteanu, după scandalul uriaş provocat
- Unde vrea să se transfere Malcom Edjouma, după despărțirea de FCSB. Mutarea pentru care insistă mijlocașul
- Adrian Ilie a dezvăluit că Gigi Becali e all in pentru transferul de titlu la FCSB! Ar fi mutarea iernii în România
- Pancu rupe tăcerea! Ce l-a deranjat la Louis Munteanu: “Nu avea voie! Clubul să intervină! Sunt revoltat”
- Marius Niculae a anunţat care este atuul lui Dinamo în lupta pentru titlu: “Şi suporterii văd asta”