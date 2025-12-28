Echipa care insistă pentru transferul lui Denis Alibec: „L-aș pune pe picioare instantaneu” - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Echipa care insistă pentru transferul lui Denis Alibec: „L-aș pune pe picioare instantaneu”

Viviana Moraru Publicat: 28 decembrie 2025, 16:47

Denis Alibec, într-un meci / Sport Pictures

Echipa care insistă pentru transferul lui Denis Alibec este Botoșani. Valeriu Iftime vrea să dea lovitura și să-l aducă sub comanda lui Leo Grozavu pe atacantul care e pe cale să se despartă de FCSB. 

Denis Alibec nu a reușit să se impună la FCSB, după revenirea din vară. Mihai Stoica a anunțat că sunt șanse ca atacantul să plece de la echipă, în această iarnă. 

Botoșani vrea să-l transfere pe Denis Alibec 

Valeriu Iftime vrea să profite de faptul că Denis Alibec nu s-a impus la FCSB și să-l transfere la Botoșani. Patronul moldovenilor s-a declarat convins de faptul că atacantul se va adapta imediat la echipa sa. 

O să vorbesc zilele următoare cu Leo Grozavu, nu am apucat încă. Să vedem dacă lui Alibec i-ar conveni 6 luni la Botoșani. L-aș pune pe picioare instantaneu. Redevine cel mai bun fotbalist din România dacă vine la noi. Totuși, totul depinde de fotbalist. 

Ăsta nu e un fotbalist să stea pe dreapta, nu există! Nu există, credeți-mă! Nu este o scuză pentru nimeni ca Alibec să nu joace. Totul depinde de încrederea pe care i-o dai, să-i spui că este cel mai bun. Dacă ar vrea să vină la Botoșani, Alibec ar fi numărul 1. Împrumut, ce vrea el. 

Nu e Alibec pe teren, toată lumea pierde, să știți! Nu e sănătos pentru cei care iubesc fotbalul. Un talent rar. O să ne pară rău dacă nu joacă acum, are și el o vârstă”, a declarat Valeriu Iftime, conform digisport.ro. 

Ce a spus Denis Alibec despre viitorul lui 

Denis Alibec mai are contract cu FCSB până în vara lui 2026. După ce Mihai Stoica i-a anunțat plecarea de la FCSB, atacantul a reacționat și a transmis că încă nu a discutat cu oficialii campioanei despre viitorul lui. 

„Nu mă gândesc la asta (n.r.- la retragere). Am văzut și eu în presă (n.r.- că MM Stoica i-a spus că va pleca de la FCSB), încă n-am discutat nimic.  

Pregătit nu sunt 100%, dar îmi trebuie ceva meciuri în picioare și o să-mi revin. Am tot auzit discuții, chiar nu știu ce o să fac. Depinde de mine (n.r.- dacă va continua la FCSB)”, a declarat Denis Alibec. 

