Ce a putut spune Ianis Hagi când un reporter din Turcia l-a comparat cu Gică Hagi, după golul magnific marcat - Antena Sport

Ce a putut spune Ianis Hagi când un reporter din Turcia l-a comparat cu Gică Hagi, după golul magnific marcat

Publicat: 9 noiembrie 2025, 10:21

Ianis Hagi, în tricoul lui Alanyaspor - Profimedia Images

Ianis Hagi a fost comparat de un reporter din Turcia cu tatăl său, Gică Hagi, după execuţia senzaţională avută în meciul dintre Trabzonspor şi Alanyaspor (1-1).

Andre Onana nu a avut nicio şansă să apere şutul extrem de puternic expediat de mijlocaşul de 27 de ani de la 25 de metri. Acesta a fost al doilea gol marcat de românul cotat la 1.5 milioane de euro pentru Alanya. Când a fost întrebat de asemănarea cu tatăl său, Ianis a preferat să vorbească strict despre meciul cu Trabzon.

Ianis Hagi a fost comparat cu tatăl său, Gică Hagi

“Evident, sunt fericit că am înscris, că am reușit să ne obțin un punct, dar să fim sinceri: am fost echipa mai bună și ne lasă un gust amar că plecăm de aici doar cu un punct.

Voiam 3, cred că toată lumea a văzut că am încercat să jucăm fotbal din minutul 1 până în ultimul. Plecăm cu un punct, dar cred că sunt multe lucruri pozitive de luat în această pauză internațională, pe care să construim pentru ce urmează, astfel încât să încheiem anul într-o notă pozitivă.

Este un teren dificil de vizitat. Nu doar să obții un rezultat, dar și să joci aici este dificil, dar le-am reușit pe amândouă. Cum spuneam, am fi dorit 3 puncte, dar cred că am dominat jocul, am fost echipa mai bună. Credit staff-ului, jucătorilor, tuturor din echipă. În ultimele două meciuri nu am jucat așa cum ne-am fi dorit, dar astăzi am reacționat”, a spus Ianis Hagi.

Golul lui Ianis Hagi, la 27 de ani după o reuşită a lui Gică Hagi

Ianis Hagi a reuşit o “bijuterie” de gol în partida Trabzonspor – Antalyaspor 1-1. Jucătorul naţionalei a fost MVP-ul partidei, notat cu 8 pentru prestaţia lui.

Pe 8 noiembrie, şi Gică Hagi marca un gol în Turcia, din penalty, într-un Dardanelspor – Galatasaray 0-5.

“Aceeași zi, 27 de ani mai târziu, aceeași poveste”, au scris jurnaliştii turci de la 61Saat.

“Alanyaspor a găsit egalarea în minutul 73. Ianis Hagi, care a primit o pasă de la Maestro, a reușit un șut puternic, cu efect, din poziție central-stânga. Mingea, sub privirile portarului Onana, a ajuns în vinclul din dreapta porții”, au reacţionat jurnaliștii de la Sporx.tr după meciul în care Ianis Hagi a fost MVP.

