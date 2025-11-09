Ce a putut spune Ianis Hagi când un reporter din Turcia l-a comparat cu Gică Hagi, după golul magnific marcat - Antena Sport

Ianis Hagi a fost comparat de un reporter din Turcia cu tatăl său, Gică Hagi, după execuţia senzaţională avută în meciul dintre Trabzonspor şi Alanyaspor (1-1).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andre Onana nu a avut nicio şansă să apere şutul extrem de puternic expediat de mijlocaşul de 27 de ani de la 25 de metri. Acesta a fost al doilea gol marcat de românul cotat la 1.5 milioane de euro pentru Alanya. Când a fost întrebat de asemănarea cu tatăl său, Ianis a preferat să vorbească strict despre meciul cu Trabzon.

Ianis Hagi a fost comparat cu tatăl său, Gică Hagi

“Evident, sunt fericit că am înscris, că am reușit să ne obțin un punct, dar să fim sinceri: am fost echipa mai bună și ne lasă un gust amar că plecăm de aici doar cu un punct.

Voiam 3, cred că toată lumea a văzut că am încercat să jucăm fotbal din minutul 1 până în ultimul. Plecăm cu un punct, dar cred că sunt multe lucruri pozitive de luat în această pauză internațională, pe care să construim pentru ce urmează, astfel încât să încheiem anul într-o notă pozitivă.

Este un teren dificil de vizitat. Nu doar să obții un rezultat, dar și să joci aici este dificil, dar le-am reușit pe amândouă. Cum spuneam, am fi dorit 3 puncte, dar cred că am dominat jocul, am fost echipa mai bună. Credit staff-ului, jucătorilor, tuturor din echipă. În ultimele două meciuri nu am jucat așa cum ne-am fi dorit, dar astăzi am reacționat”, a spus Ianis Hagi.