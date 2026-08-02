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Ce se întâmplă cu Adrian Ropotan la două zile după tragicul accident al lui Dinamo 2. Anunț oficial

Andrei Nicolae Publicat: 2 august 2026, 13:29

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Ce se întâmplă cu Adrian Ropotan la două zile după tragicul accident al lui Dinamo 2. Anunț oficial

Adrian Ropotan, prezentat la Dinamo 2 / Instagram @dinamobucurestiofficial

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Adrian Ropotan, una dintre victimele accidentului rutier de la Câmpulung în care a fost implicată echipa a doua a lui Dinamo, a fost externat din spital. Anunțul oficial vine la doar două zile după ce fostul jucător al „câinilor” a fost operat după ce a suferit o fractură-luxaţie a antebrațului.

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Dinamo a fost marcată pe 31 iulie de o nouă tragedie, când un microbuz în care se aflau jucători și membri ai staff-ului de la Dinamo 2 a părăsit carosabilul și s-a lovit de un copac. Maseurul echipei, Constantin Covaciu, a decedat la 59 de ani, iar șoferul de 83 de ani al autovehiculul, principalul suspect, este internat în stare gravă la Spitalul Floreasca.

Adrian Ropotan, externat din spital

Printre persoanele care au suferit leziuni după accidentul de la Câmpulung s-a numărat și Adrian Ropotan, antrenorul de la Dinamo 2. Din fericire pentru el, problema la antebraț nu le-a dat bătăi de cap medicilor și a fost externat la doar două zile de la accident.

Ropotan urmează să mai revină pentru control și va putea să revină pe banca echipei a doua a lui Dinamo în curând.

În această dimineață (n.r. duminică, 2 august), pacientul Ropotan Adrian a fost externat, în stare foarte bună, va urma recomandările medicului curant, șef secție, dr Georgescu Stefan- medic primar ortopedie traumatologie, urmând a reveni la control.

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Conform recomandărilor medicului de specialitate, pacientul își va putea relua activitatea în câteva săptămâni. Sperăm ca pacientul și familia acestuia să fie mulțumiți de serviciile medicale acordate de Spitalul Municipal Câmpulung„, a declarat Petrina Florea, managerul spitalului, potrivit trumedia.ro.

Adrian Ropotan a evoluat la Dinamo între 2004 şi 2009. Fostul mijlocaş a fost crescut în academia „câinilor”, reuşind ulterior să devină titular de bază în prima echipă. Acesta a cucerit titlul în 2007 alături de echipa din Ştefan cel Mare, având şi şapte selecţii la naţională.

 

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