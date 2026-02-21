„Chiar am fost martori la asta?” Cel mai „nebun” autogol văzut pe terenul de fotbal. Ce s-a putut întâmpla - Antena Sport

S-a marcat cel mai „nebun” autogol văzut vreodată pe terenul de fotbal. La duelul dintre Wellington Phoenix și Auckland FC, din prima ligă din Australia, a avut loc momentul rar.

Auckland a făcut instrucție și s-a impus cu un categoric 5-0 pe terenul celor de la Wellington, în etapa a 18-a a campionatului.

Cel mai „nebun” autogol văzut pe terenul de fotbal

În minutul 24 al partidei a avut loc faza care face înconjurul lumii. După o aruncare de la margine, balonul a fost centrat puternic, din apropierea propriului careu, de Jake Girdwood-Reich.

Portarul lui Wellington Phoenix, Josh Oluwayemi, era ieșit mult din poartă, echipa sa fiind pe atac. El a încercat să respingă mingea șutată de Girdwood-Reich, însă a lovit-o greșit. În cele din urmă, balonul s-a oprit în poarta gazdelor.

Meanwhile in Australia, the craziest own goal you’ll ever see. 🤯🤯🤯

What the hell is the goalkeeper doing???????pic.twitter.com/mKeKwSbVyh

— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) February 21, 2026