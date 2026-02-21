„Chiar am fost martori la asta?” Cel mai „nebun” autogol văzut pe terenul de fotbal. Ce s-a putut întâmpla - Antena Sport

S-a marcat cel mai „nebun” autogol văzut vreodată pe terenul de fotbal. La duelul dintre Wellington Phoenix și Auckland FC, din prima ligă din Australia, a avut loc momentul rar.
Auckland a făcut instrucție și s-a impus cu un categoric 5-0 pe terenul celor de la Wellington, în etapa a 18-a a campionatului.
Cel mai „nebun” autogol văzut pe terenul de fotbal
În minutul 24 al partidei a avut loc faza care face înconjurul lumii. După o aruncare de la margine, balonul a fost centrat puternic, din apropierea propriului careu, de Jake Girdwood-Reich.
Portarul lui Wellington Phoenix, Josh Oluwayemi, era ieșit mult din poartă, echipa sa fiind pe atac. El a încercat să respingă mingea șutată de Girdwood-Reich, însă a lovit-o greșit. În cele din urmă, balonul s-a oprit în poarta gazdelor.
Meanwhile in Australia, the craziest own goal you’ll ever see. 🤯🤯🤯
What the hell is the goalkeeper doing???????pic.twitter.com/mKeKwSbVyh
— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) February 21, 2026
„Chiar s-a întâmplat asta?”, „La ce am putut fi martori” sau „Cel mai nebun autogol văzut vreodată” au fost doar câteva dintre reacțiile apărute pe Twitter, după faza petrecută în Australia.
După autogolul lui Josh Oluwayemi, Auckland a mai punctat de patru ori prin Jesse Randall (dublă), Guillermo May și Lachlan Brook.
Tot în prima ligă din Australia, Juan Mata a fost și el în prim plan. Spaniolul ajuns la vârsta de 37 de ani, a reușit un gol de zile mari pentru Melbourne Victory, în partida cu Melbourne City.
OH MY WORD! JUAN MATA SCORES A SCREAMER FROM LONG RANGE 🚀🤯
The Spaniard chips the goalkeeper from miles out in the Melbourne Derby. Unbelievable 👑
📺 Watch #MCYvMVC live now on 10 Drama, Paramount+ or stream free on 10. pic.twitter.com/AZ6iiM9CTv
— Isuzu UTE A-League (@aleaguemen) February 21, 2026
