Rapid - Dinamo, în pericol să fie amânat! Ninsoarea dă mari bătăi de cap: „Se fac eforturi mari să se joace” - Antena Sport

Rapid – Dinamo București este cel mai așteptat meci al rundei cu numărul 28 din Liga 1, însă partida are toate șansele să fie amânată, din cauza condițiilor meteo.

Jocul ar urma să aibă loc în această seară pe Arena Națională, dar ninsoarea și viscolul le dau mari bătăi de cap organizatorilor, care fac eforturi uriașe pentru ca acest meci să se dispute.

Rapid – Dinamo ar putea fi reprogramat pentru duminică

Ninsoarea dă fotbalul peste cap în această perioadă, existând probleme mari în ceea ce privește meciul dintre Rapid și Dinamo. Derby-ul de pe Arena Națională ar putea fi amânat în cel mai „negru” scenariu.

Organizatorii au precizat că se fac eforturi uriașe pentru ca partida să aibă loc și iau în calcul inclusiv întârzierea startului cu aproximativ o oră.

„Oamenii noștri sunt deja la stadion, se fac eforturi mari să se joace. Dacă va fi în continuare dificil (ninsoare puternică), se va amâna startul meciului cu o oră. Dacă nu se va putea nici așa, va fi rejucare a doua zi, la o oră care va fi comunicată ulterior.