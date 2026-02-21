Diana Șucu, mesaj direct pentru un titular de la Rapid în ziua derby-ului cu Dinamo: „Ne e dor de tine” - Antena Sport

Diana Șucu a transmis un mesaj direct pentru un titular de la Rapid, în ziua derby-ului cu Dinamo. Partida „de foc” se va disputa azi, pe Arena Națională, de la ora 20:30.

Diana Șucu, soția acționarului majoritar de la Rapid, este o prezență constantă la meciurile disputate acasă de giuleșteni. Înaintea partidei din această seară cu Dinamo, ea a postat un scurt mesaj pe conturile sale de socializare.

Diana Șucu, mesaj direct pentru un titular de la Rapid în ziua derby-ului cu Dinamo

Diana Șucu a distribuit o postare făcută de Rapid, despre derby-ul cu Dinamo. Ea a scris un mesaj de susținere pentru formația lui Costel Gâlcă: „Hai, Rapid! Trebuie să câștigăm”, a transmis aceasta, pe Instagram.

Ulterior, soția lui Dan Șucu a distribuit și un videoclip în care era surprins un gol marcat de Alexandru Dobre, într-un derby cu FCSB de anul trecut. Diana Șucu i-a transmis astfel un mesaj și căpitanului giuleștenilor: „Ne e dor de tine. Așteptăm golul tău”, a spus aceasta, despre Dobre.

Alexandru Dobre nu a mai reușit să marcheze un gol la Rapid de cinci meciuri. El a punctat ultima dată în victoria cu UTA, scor 2-1, de la Arad, din etapa a 23-a din Liga 1.