Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lovitură pentru Dan Șucu! De la Rapid, direct în Ligue 1 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Lovitură pentru Dan Șucu! De la Rapid, direct în Ligue 1

Lovitură pentru Dan Șucu! De la Rapid, direct în Ligue 1

Daniel Işvanca Publicat: 21 februarie 2026, 12:49

Comentarii
Lovitură pentru Dan Șucu! De la Rapid, direct în Ligue 1

Dan Șucu / SPORT PICTURES

Dan Șucu a primit o lovitură grea cu câteva ore înaintea partidei pe care Rapid o va disputa pe Arena Națională contra celor de la Dinamo București.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Unul dintre oficialii clubului din Giulești a luat decizia de a pleca și va semna cu un club de tradiție din campionatul Franței. Acesta l-a anunțat deja pe Dan Șucu.

Daniel Sandu pleacă de la Rapid! Acesta va semna în Ligue 1

Dan Șucu suferă o pierdere la nivel administrativ, după ce Daniel Sandu a luat decizia de a pleca de la clubul alb-vișiniu. Potrivit gsp.ro, acesta va pleca în Ligue 1, acolo unde va semna cu cei de la Toulouse.

Oficialul care ocupa din vara anului 2024 funcția de director sportiv a debutat la gruparea giuleșteană în noiembrie 2021, când a fost angajat ca scouter.

Toulouse se află în acest moment pe poziția a 10-a în prima ligă a Franței și are șanse reale pentru a prinde un loc de cupe europene la finalul acestui sezon.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Crimă sângeroasă la Botoşani. Tată a şase copii, urmărit ca un animal şi ucis cu un bidon metalic de un amic
Observator
Crimă sângeroasă la Botoşani. Tată a şase copii, urmărit ca un animal şi ucis cu un bidon metalic de un amic
Singurul meci vândut de Dinamo înainte de Revoluție! Dezvăluiri incendiare: “Au fost depistați trei colegi”
Fanatik.ro
Singurul meci vândut de Dinamo înainte de Revoluție! Dezvăluiri incendiare: “Au fost depistați trei colegi”
12:47
Diana Șucu, mesaj direct pentru un titular de la Rapid în ziua derby-ului cu Dinamo: „Ne e dor de tine”
12:38
CFR Cluj – Petrolul LIVE TEXT (18:00). Daniel Pancu vrea să își consolideze locul în play-off. Echipele probabile
12:27
BREAKING NEWSMircea Lucescu rămâne pe bancă și va conduce naționala României la barajul cu Turcia! Anunțul făcut de selecționer
12:14
Rapid – Dinamo, sub semnul întrebării? Anunțul făcut de LPF: „Se va întrerupe meciul”
11:54
VIDEO„Chiar am fost martori la asta?” Cel mai „nebun” autogol văzut pe terenul de fotbal. Ce s-a putut întâmpla
11:46
Rapid – Dinamo, în pericol să fie amânat! Ninsoarea dă mari bătăi de cap: „Se fac eforturi mari să se joace”
Vezi toate știrile
1 Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: “Cea mai mare umilință pentru sportul românesc” 2 Ilie Dumitrescu a anunţat cine este selecţionerul care stă pe banca României cu Turcia: “100%” 3 Revenire importantă în echipa lui Filipe Coelho, înainte de Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 4 Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România 5 Valeriu Iftime: “În prostia mea credeam la titlu!” Face praf un jucător: “Parcă a băut două sticle de whiskey” 6 Răzvan Burleanu are concurenţă! Un nou candidat la şefia FRF: “Foarte multe probleme”. Ce îi reproşează actualului preşedinte
Citește și
Cele mai citite
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădeniiUTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii
Petrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntăPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă