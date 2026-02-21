Lovitură pentru Dan Șucu! De la Rapid, direct în Ligue 1 - Antena Sport

Dan Șucu a primit o lovitură grea cu câteva ore înaintea partidei pe care Rapid o va disputa pe Arena Națională contra celor de la Dinamo București.
Unul dintre oficialii clubului din Giulești a luat decizia de a pleca și va semna cu un club de tradiție din campionatul Franței. Acesta l-a anunțat deja pe Dan Șucu.
Daniel Sandu pleacă de la Rapid! Acesta va semna în Ligue 1
Dan Șucu suferă o pierdere la nivel administrativ, după ce Daniel Sandu a luat decizia de a pleca de la clubul alb-vișiniu. Potrivit gsp.ro, acesta va pleca în Ligue 1, acolo unde va semna cu cei de la Toulouse.
Oficialul care ocupa din vara anului 2024 funcția de director sportiv a debutat la gruparea giuleșteană în noiembrie 2021, când a fost angajat ca scouter.
Toulouse se află în acest moment pe poziția a 10-a în prima ligă a Franței și are șanse reale pentru a prinde un loc de cupe europene la finalul acestui sezon.
