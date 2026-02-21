Închide meniul
CFR Cluj - Petrolul LIVE TEXT (18:00). Daniel Pancu vrea să își consolideze locul în play-off. Echipele probabile - Antena Sport

CFR Cluj – Petrolul LIVE TEXT (18:00). Daniel Pancu vrea să își consolideze locul în play-off. Echipele probabile

Daniel Işvanca Publicat: 21 februarie 2026, 12:38

CFR Cluj - Petrolul / SPORT PICTURES

CFR Cluj primește vizita celor de la Petrolul Ploiești, în etapa cu numărul 28 din Liga 1. Daniel Pancu va încerca să își consolideze locul de play-off, iar duelul este transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Ardelenii vin după o serie de opt succese consecutive în campionat și speră să își ia revanșa în fața formației antrenate de Eugen Neagoe, care s-a impus în partida tur, scor 1-0.

CFR Cluj – Petrolul LIVE TEXT (18:00)

CFR Cluj poate face sâmbătă un pas important către accederea în play-off, ardelenii primind vizita celor de la Petrolul Ploiești, în cadrul etapei cu numărul 28 din Liga 1.

Gruparea antrenată de Daniel Pancu vine după o serie de opt victorii consecutive și speră să continue forma fantastică, pentru a-și facilita prezența în primele șase.

Echipele probabile:

  • CFR Cluj: M. Popa – Abeid, Sinyan, M. Ilie, Camora – T. Keita, D. Djokovic, Muhar – Biliboc, A. Aliev, Korenica. Antrenor: Daniel Pancu
  • Petrolul: Bălbărău – Roche, Papp, Prce – Ricardinho, Dulca, Dongmo, Dumitrescu – R. Pop, Chică-Roșă, Grozav. Antrenor: Eugen Neagoe




