CFR Cluj - Petrolul LIVE TEXT (18:00). Daniel Pancu vrea să își consolideze locul în play-off. Echipele probabile - Antena Sport

CFR Cluj primește vizita celor de la Petrolul Ploiești, în etapa cu numărul 28 din Liga 1. Daniel Pancu va încerca să își consolideze locul de play-off, iar duelul este transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Ardelenii vin după o serie de opt succese consecutive în campionat și speră să își ia revanșa în fața formației antrenate de Eugen Neagoe, care s-a impus în partida tur, scor 1-0.

CFR Cluj – Petrolul LIVE TEXT (18:00)

CFR Cluj poate face sâmbătă un pas important către accederea în play-off, ardelenii primind vizita celor de la Petrolul Ploiești, în cadrul etapei cu numărul 28 din Liga 1.

Gruparea antrenată de Daniel Pancu vine după o serie de opt victorii consecutive și speră să continue forma fantastică, pentru a-și facilita prezența în primele șase.

Echipele probabile: