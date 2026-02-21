Mircea Lucescu rămâne pe bancă și va conduce naționala României la barajul cu Turcia! Anunțul făcut de selecționer - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 21 februarie 2026, 12:27

Mircea Lucescu / SPORT PICTURES

Mircea Lucescu va fi cel care va conduce naționala de fotbal a României pentru partidele care vor putea duce gruparea tricoloră la Campionatul Mondial de anul acesta, transmis în Universul Antena.

Anunțul a fost făcut chiar de către selecționer, într-un comunicat care a fost publicat pe site-ul Federației Române de Fotbal. El s-a confruntat cu probleme mari de sănătate în ultimele luni.

Mircea Lucescu rămâne pe banca naționalei României

Mircea Lucescu a avut probleme mari de sănătate în ultimele luni și a fost internat în spital, acolo unde a primit tratament din partea medicilor. Se zvonea că ”Il Luce” nu va putea fi pe bancă la meciul de baraj contra Turciei, însă acesta este gata să ducă România la turneul final.

După o ședință pe care a avut-o cu cei din cadrul Federației, tehnicianul român a confirmat că va conduce gruparea tricoloră la barajul cu Turcia, dar și la cel cu Slovacia / Kosovo, dacă naționala va merge mai departe.

„De azi, tot ce contează este pregătirea echipei pentru meciurile din play-off. Am ținut tot timpul legătura cu asistenții mei și cu jucătorii, s-a lucrat în toată această perioadă la cel mai înalt nivel. Avem o echipă formată din fotbaliști valoroși și sunt sigur că se vor pregăti foarte bine pentru aceste jocuri. Sunt talentați și au dorința de a face românii fericiți.

Cred în ambiția și forța grupului și în capacitatea lui de a depăși acest moment. Sunt sigur că împreună putem să obținem calificarea. Avem nevoie acum de o atmosferă bună care să ne ofere posibilitatea de a pregăti în liniște aceste partide foarte importante pentru tot fotbalul românesc”, a declarat acesta.

