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Explicaţiile specialistului după ce Christian Eriksen s-a prăbuşit din nou pe gazon. Ce s-a întâmplat

Dan Roșu Publicat: 8 iunie 2026, 12:38

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Explicaţiile specialistului după ce Christian Eriksen s-a prăbuşit din nou pe gazon. Ce s-a întâmplat

Christian Eriksen, în timpul meciului Danemarca - Ucraina - Profimedia Images

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La cinci ani după ce a suferit un atac de cord, Christian Eriksen s-a prăbuşit din nou în timpul meciului amical de duminică dintre Danemarca şi Ucraina, în ciuda faptului că avea un defibrilator implantat. Un specialist explică posibilele cauze ale acestei sperieturi.

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De ce s-a prăbuşit Christian Eriksen la cinci ani după atacul de cord suferit în timpul unui meci? Duminică, mijlocaşul danez a căzut la pământ după ce şi-a pus brusc mâinile peste inimă. Dar cum a putut să se prăbuşească când are un defibrilator implantabil (ICD) de la atacul de cord suferit în timpul Euro 2021?

Explicaţiile specialistului după ce Christian Eriksen s-a prăbuşit din nou pe gazon

Într-un interviu acordat ziarului danez Jyllands-Posten, profesorul Gunnar Gislason, medic şef şi director de cercetare la Asociaţia Daneză de Cardiologie, explică faptul că defibrilatorul ar putea fi responsabil pentru această nouă alertă. Dispozitivul poate încerca atât să întrerupă un ritm cardiac rapid cu impulsuri electrice, cât şi să administreze un şoc electric dacă aceasta eşuează.

„Poate fi destul de intens pentru persoană, deoarece este ca şi cum ai primi un şoc electric de la un defibrilator convenţional. Rămâi fără suflu, cu dificultate de respiraţie şi te simţi rău. Îţi pierzi puterea.”

În acest moment, defibrilatorul cardioverter implantabil (ICD) a intervenit pentru a restabili un ritm cardiac normal. Medicul echipei naţionale, Morten Boesen, suspectează, de asemenea, că defibrilatorul automat a cauzat şocul lui Eriksen. Specialistul, intervievat de Jyllands-Posten, a explicat că alţi factori care au contribuit la incident ar fi putut cauza deshidratarea, scăderea tensiunii arteriale sau o boală preexistentă.

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O frecvenţă cardiacă foarte mare în timpul efortului fizic poate uneori declanşa defibrilatorul cardioverter implantabil (ICD), a adăugat profesorul. Deşi incidentul a provocat o alarmă considerabilă în rândul jucătorilor şi spectatorilor, mijlocaşul lui Wolfsburg a părăsit terenul de unul singur.

Federaţia Daneză de Fotbal a oferit asigurări duminică seară, explicând că jucătorul era „conştient” şi „se simte bine, având în vedere circumstanţele”. „Şi-a pierdut cunoştinţa pentru scurt timp, dar şi-a recăpătat-o ​​foarte repede. Va fi supus mai multor teste la spital pentru a stabili cauza incidentului.

Suntem în contact permanent cu el şi cu medicii. Dar se simte bine şi m-a rugat să-i salut pe coechipierii lui şi să le spun că este bine”, a explicat medicul echipei daneze, Morten Boesen, într-un comunicat.

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