Carolina Hurricanes – Montreal Canadiens 4-0. Canes, la o singură victorie de calificarea în finala Cupei Stanley

Carolina Hurricanes a câştigat meciul 4 de pe terenul lui Montreal Canadiens, din finala Conferinţei de Est a play-off-ului Cupei Stanley cu 4-0, LIVE în AntenaPLAY. După ce precedentele două meciuri din serie s-au decis în overtime, Carolina a avut un final de primă repriză excelent, în care a marcat de trei ori. Pe finalul meciului, cu poarta goală, Svechnikov a stabilit scorul final.

După două meciuri la Montreal, seria revine în Raleigh, pe terenul lui Canes, care are 3-1 la general. În cazul în care se va impune, echipa lui Rod Brind’Amour va reveni în finala Cupei Stanley, acolo unde o aşteaptă deja Vegas Golden Knights.

Meciul a început cu Carolina în atac, dar după superiorităţi numerice de ambele părţi, tabela a rămas albă. Abia la al doilea powerplay pentru Canes, Sebastian Aho a deschis scorul, cu cinci minute înainte de finalul primei reprize.

Jordan Staal a majorat diferenţa 68 de secunde mai târziu, atunci când a reluat în poartă pasa lui Blake, în timp ce Logan Stankoven a dus scorul la 3-0, după un contraatac fulger al oaspeţilor, făcând linişte în Bell Centre din Montreal. Carolina a marcat cele trei goluri în decurs de doar 2 minute şi 47 de secunde.

Fără gol marcat în repriza a doua, perioadă în care Hurricanes au avut şi o dublă superioritate numerică, timp de 90 de secunde, Montreal a rezistat în apărare, dar nu a reuşit să pună probleme în atac. Martin St. Louis a încercat apoi imposibilul pe final şi l-a scos din poartă pe Dobes, dar Andrei Svechnikov stabilit scorul final cu mai puţin de două minute rămase din meci, marcând cu poarta goală.