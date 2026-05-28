Carolina Hurricanes – Montreal Canadiens 4-0. Canes, la o singură victorie de calificarea în finala Cupei Stanley

Carolina Hurricanes a câştigat meciul 4 de pe terenul lui Montreal Canadiens, din finala Conferinţei de Est a play-off-ului Cupei Stanley cu 4-0, LIVE în AntenaPLAY. După ce precedentele două meciuri din serie s-au decis în overtime, Carolina a avut un final de primă repriză excelent, în care a marcat de trei ori. Pe finalul meciului, cu poarta goală, Svechnikov a stabilit scorul final.
După două meciuri la Montreal, seria revine în Raleigh, pe terenul lui Canes, care are 3-1 la general. În cazul în care se va impune, echipa lui Rod Brind’Amour va reveni în finala Cupei Stanley, acolo unde o aşteaptă deja Vegas Golden Knights.
Carolina Hurricanes – Montreal Canadiens 4-0
Meciul a început cu Carolina în atac, dar după superiorităţi numerice de ambele părţi, tabela a rămas albă. Abia la al doilea powerplay pentru Canes, Sebastian Aho a deschis scorul, cu cinci minute înainte de finalul primei reprize.
Jordan Staal a majorat diferenţa 68 de secunde mai târziu, atunci când a reluat în poartă pasa lui Blake, în timp ce Logan Stankoven a dus scorul la 3-0, după un contraatac fulger al oaspeţilor, făcând linişte în Bell Centre din Montreal. Carolina a marcat cele trei goluri în decurs de doar 2 minute şi 47 de secunde.
Fără gol marcat în repriza a doua, perioadă în care Hurricanes au avut şi o dublă superioritate numerică, timp de 90 de secunde, Montreal a rezistat în apărare, dar nu a reuşit să pună probleme în atac. Martin St. Louis a încercat apoi imposibilul pe final şi l-a scos din poartă pe Dobes, dar Andrei Svechnikov stabilit scorul final cu mai puţin de două minute rămase din meci, marcând cu poarta goală.
Rămâne de văzut dacă acesta a fost ultimul meci al sezonului în Bell Centre. În mai puţin de 48 de ore, cele două echipe se vor întâlni în meciul 5, din Lenovo Arena, acolo unde Carolina Hurricanes poate obţine victoria decisivă care să o trimită în finala Cupei Stanley.
Seria din vest s-a încheiat deja, după ce Vegas Golden Knights, sub comanda lui John Tortorella, a învins-o pe Colorado Avalanche, cea mai bună echipă a sezonului regulat, cu 4-0 la general.
