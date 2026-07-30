CFR Cluj, transferuri pe bandă rulantă! Fostul atacant din Gruia, aşteptat de Neluţu Varga să dea o mână de ajutor

CFR Cluj traversează o perioadă extrem de complicată, iar Neluţu Varga caută soluţii pentru a întări echipa. După ce s-a scris că Sergiu Buş este aproape de revenirea în Gruia, un alt fost jucător al echipei este aşteptat să dea o mână de ajutor.

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Clujenii se confruntă cu probleme mari din punct de vedere financiar şi încearcă să întărească lotul cu foşti jucători importanţi, care au făcut performanţă la CFR.

Billel Omrani, aproape de revenirea la CFR Cluj

Potrivit fanatik.ro, Billel Omrani este aşteptat să revină la CFR Cluj. Atacantul francez de 33 de ani, stabilit la Cluj, a evoluat în Gruia în perioada 2016 – 2022. Extrem de important pentru echipă, într-o perioadă în care clujenii nu aveau rivali pe plan intern şi reuşeau să facă performanţă şi în cupele europene, Omrani este dorit de Neluţu Varga înapoi la echipă.

Cariera francezului, care a reprezentat naţionala Algeriei, nu a mai fost la fel însă după plecarea din Gruia. Ajuns la FCSB în septembrie 2022, el a stat doar un sezon la formaţia roş-albastră. Au mai urmat apoi aventuri la echipe precum Petrolul, Wisla Cracovia, Poli Iaşi, Anagennisi Karditsa şi Concordia Chiajna, fără ca atacantul să se apropie de nivelul pe care l-a avut în tricoul clujenilor.

Sursa mai sus menţionată susţine că Omrani s-a pregătit în ultima perioadă pe stadionul echipei din Gruia pentru a vedea în ce formă fizică se află. În cazul în care va semna cu CFR, el va putea reprezenta o variantă bună de rezervă pentru fosta campioană a României, care speră în continuare să se califice în faza principală din Conference League.