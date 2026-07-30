Lionel Messi, decizie surprinzătoare! Ce a făcut la 10 zile după ce Argentina a pierdut finala Cupei Mondiale

Lionel Messi s-a întors, miercuri, la antrenamente cu clubul său, Inter Miami, la zece zile după înfrângerea Argentinei în finala Cupei Mondiale.
Un videoclip postat pe reţelele de socializare ale clubului MLS îl arată pe jucătorul de la Albiceleste ajungând la terenul de antrenament alături de coechipierul său Luis Suarez.
Lionel Messi s-a întors la antrenamentele lui Inter Miami
După înfrângerea în prelungiri în faţa Spaniei, scor 0-1, din finala Cupei Mondiale din 19 iulie, Messi a petrecut câteva zile în vacanţă cu familia sa în oraşul său natal, Rosario, din estul Argentinei.
„Durerea este foarte intensă şi această rană va fi greu de vindecat. Dar mă concentrez şi pe toate aspectele pozitive”, a scris jucătorul în vârstă de 39 de ani pe reţelele de socializare, după înfrângere.
În timpul absenţei sale, antrenorul lui Inter Miami şi prietenul lui Messi, Guillermo Hoyos, a indicat că nu există o dată stabilită pentru revenirea argentinianului şi a coechipierului său internaţional argentinian, Rodrigo De Paul.
„Are nevoie de timp” pentru a se odihni, a declarat Hoyos săptămâna trecută. „O Cupă Mondială este epuizantă; există oboseală fizică şi mentală. Merită să fie lăsaţi în pace”, a continuat antrenorul argentinian.
Messi şi De Paul primiseră, în orice caz, permisiunea de a rata meciul MLS All-Star, care a avut loc miercuri la Charlotte, Carolina de Nord.
Data revenirii pentru numărul 10 argentinian nu a fost încă anunţată.
Inter Miami îi va găzdui pe Columbus Crew sâmbătă, înainte de a-şi începe campania în Cupa Ligilor cu un meci împotriva clubului mexican San Luis miercurea viitoare.
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