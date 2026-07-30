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Despărțire neașteptată în Premier League: Eddie Howe pleacă de la Newcastle după aproape cinci ani

Daniel Işvanca Publicat: 30 iulie 2026, 11:57

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Despărțire neașteptată în Premier League: Eddie Howe pleacă de la Newcastle după aproape cinci ani

Eddie Howe / Profimedia

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”Cutremur” la Newcastle înainte de începerea noului sezon. ”Coțofenele” vor rămâne fără antrenor principal, după ce Eddie Howe a luat decizia de a părăsi echipa, după aproape cinci ani.

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Cel mai probabil, principalele motive care au dus la această despărțire sunt plecările importante, care au subțiat puternic lotul pregătit de tehnicianul în vârstă de 48 de ani.

Eddie Howe pleacă de la Newcastle. Cine este favorit să îl înlocuiască

Situație neașteptată la Newcastle, care se va despărți înainte de startul noului sezon de Eddie Howe. Tehnicianul care a ocupat funcția de antrenor principal a luat decizia de pleca după aproape cinci ani.

Presa din Anglia precizează că lotul subțiat l-a determinat pe acesta să părăsească „coțofenele”. Newcastle i-a vândut în această vară pe Sandro Tonali și Anthony Gordon.

Favorit să îl înlocuiască este Matthias Jaissle, cel care este în prezent antrenor la Al-Ahli. Clubul saudit nu se va opune plecării sale, în contextul celor două Ligi ale Campionilor câștigate. 

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Eddie Howe, performanțe remarcabile pe banca lui Newcastle

Instalat pe banca celor de la Newcastle pe data de 8 noiembrie 2021, Eddie Howe a scris istorie alături de gruparea din Premier League. El a readus echipa în Liga Campionilor după o pauză de 20 de ani și s-a mai calificat o dată în faza principală a competiției.

În anul 2025, acesta a cucerit Cupa Ligii Angliei alături de „coțofene”, primul trofeu important câștigat de această echipă în nu mai puțin de 70 de ani.

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  • 231 de meciuri a stat Eddie Howe pe banca celor de la Newcastle United.

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