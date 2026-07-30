Despărțire neașteptată în Premier League: Eddie Howe pleacă de la Newcastle după aproape cinci ani

”Cutremur” la Newcastle înainte de începerea noului sezon. ”Coțofenele” vor rămâne fără antrenor principal, după ce Eddie Howe a luat decizia de a părăsi echipa, după aproape cinci ani.

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Cel mai probabil, principalele motive care au dus la această despărțire sunt plecările importante, care au subțiat puternic lotul pregătit de tehnicianul în vârstă de 48 de ani.

Eddie Howe pleacă de la Newcastle. Cine este favorit să îl înlocuiască

Situație neașteptată la Newcastle, care se va despărți înainte de startul noului sezon de Eddie Howe. Tehnicianul care a ocupat funcția de antrenor principal a luat decizia de pleca după aproape cinci ani.

Presa din Anglia precizează că lotul subțiat l-a determinat pe acesta să părăsească „coțofenele”. Newcastle i-a vândut în această vară pe Sandro Tonali și Anthony Gordon.

Favorit să îl înlocuiască este Matthias Jaissle, cel care este în prezent antrenor la Al-Ahli. Clubul saudit nu se va opune plecării sale, în contextul celor două Ligi ale Campionilor câștigate.