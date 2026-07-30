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Surpriză uriașă: cum va arăta echipa de start a FCSB-ului la partida cu FK Auda

Daniel Işvanca Publicat: 30 iulie 2026, 12:19

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Surpriză uriașă: cum va arăta echipa de start a FCSB-ului la partida cu FK Auda

Jucătorii de la FCSB / Sportpictures

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FCSB va lupta pentru calificarea în turul trei preliminar al UEFA Conference League, iar gruparea antrenată de Marius Baciu va trebui să întoarcă rezultatul din turul cu FK Auda.

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La confruntarea care va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport, tehnicianul roș-albaștrilor pregătește o mare surpriză în echipa de start.

Echipa de start a FCSB la meciul cu FK Auda

Returul dintre FK Auda și FCSB pornește de la scorul de 3-2 în favoarea letonilor, care au reușit să dea lovitura la București printr-un gol marcat în prelungiri, la care a greșit și Ștefan Târnovanu.

La disputa din această seară, fanatik.ro anunță că Marius Baciu are în plan o mare surpriză pentru echipa de start. Concret, el ar fi decis să-l titularizeze pe Ricardo Pădurariu.

Echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu FK Auda: Târnovanu – Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Tănase, Radunovic, Cisotti – Boutoutaou, Bîrligea, Tavi Popescu.

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