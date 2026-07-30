Surpriză uriașă: cum va arăta echipa de start a FCSB-ului la partida cu FK Auda

FCSB va lupta pentru calificarea în turul trei preliminar al UEFA Conference League, iar gruparea antrenată de Marius Baciu va trebui să întoarcă rezultatul din turul cu FK Auda.

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La confruntarea care va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport, tehnicianul roș-albaștrilor pregătește o mare surpriză în echipa de start.

Echipa de start a FCSB la meciul cu FK Auda

Returul dintre FK Auda și FCSB pornește de la scorul de 3-2 în favoarea letonilor, care au reușit să dea lovitura la București printr-un gol marcat în prelungiri, la care a greșit și Ștefan Târnovanu.

La disputa din această seară, fanatik.ro anunță că Marius Baciu are în plan o mare surpriză pentru echipa de start. Concret, el ar fi decis să-l titularizeze pe Ricardo Pădurariu.

Echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu FK Auda: Târnovanu – Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Tănase, Radunovic, Cisotti – Boutoutaou, Bîrligea, Tavi Popescu.