A aterizat în Italia! Imagini cu primul mare transfer pentru Cristi Chivu la Inter

Cristi Chivu a rezolvat primul mare transfer de la instalarea sa pe banca lui Inter. Campioana Italiei a bătut palma cu John Stones, fotbalist rămas liber de contract după despărțirea de Manchester City.

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Cu un palmares impresionant de partea sa, stoperul englez a ajuns deja în Italia. Pe social media au apărut și primele imagini cu acesta de la aterizarea în Milano.

John Stones a ajuns la Milano. Va semna cu Inter

Cristi Chivu își va întări defensiva cu un fotbalist de talie mondială, după ce Inter a bătut palma cu John Stones, care va semna cu campioana din Serie A din postura de jucător liber de contract.

Cu o cotă de piață în valoare de 12 milioane de euro, stoperul englez a aterizat miercuri la Milano, acolo unde urmează să facă vizita medicală și să semneze cu gruparea din Italia.

„Sunt fericit să fiu aici, ne vedem curând”, au fost primele cuvinte ale lui John Stones. 4 milioane de euro pe sezon ar urma să încaseze englezul.