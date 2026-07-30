Home | Fotbal | Serie A | A aterizat în Italia! Imagini cu primul mare transfer pentru Cristi Chivu la Inter
VIDEO

A aterizat în Italia! Imagini cu primul mare transfer pentru Cristi Chivu la Inter

Daniel Işvanca Publicat: 30 iulie 2026, 11:04

Comentarii
A aterizat în Italia! Imagini cu primul mare transfer pentru Cristi Chivu la Inter

Cristian Chivu / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Cristi Chivu a rezolvat primul mare transfer de la instalarea sa pe banca lui Inter. Campioana Italiei a bătut palma cu John Stones, fotbalist rămas liber de contract după despărțirea de Manchester City.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu un palmares impresionant de partea sa, stoperul englez a ajuns deja în Italia. Pe social media au apărut și primele imagini cu acesta de la aterizarea în Milano.

John Stones a ajuns la Milano. Va semna cu Inter

Cristi Chivu își va întări defensiva cu un fotbalist de talie mondială, după ce Inter a bătut palma cu John Stones, care va semna cu campioana din Serie A din postura de jucător liber de contract.

Cu o cotă de piață în valoare de 12 milioane de euro, stoperul englez a aterizat miercuri la Milano, acolo unde urmează să facă vizita medicală și să semneze cu gruparea din Italia.

„Sunt fericit să fiu aici, ne vedem curând”, au fost primele cuvinte ale lui John Stones. 4 milioane de euro pe sezon ar urma să încaseze englezul.

Reclamă
Reclamă
  • 19 trofee a cucerit John Stones alături de Manchester City
  • 32 de ani are fotbalistul englez.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Păi ce suntem noi aici, sălbatici?" Cioban cu tricou Dolce&Gabbana, dispută aprinsă cu jandarmii la protest
Observator
"Păi ce suntem noi aici, sălbatici?" Cioban cu tricou Dolce&Gabbana, dispută aprinsă cu jandarmii la protest
Iar cu Levski?! Cu cine joacă U Craiova în play-off-ul Europa / Conference League. Oltenii sunt capi de serie la tragerea la sorți de luni şi pot da iar peste bulgari
Fanatik.ro
Iar cu Levski?! Cu cine joacă U Craiova în play-off-ul Europa / Conference League. Oltenii sunt capi de serie la tragerea la sorți de luni şi pot da iar peste bulgari
12:22

Spaniolii s-au săturat de Vinicius! Brazilianul, criticat de ziarul de casă al lui Real Madrid: „Bani, bani, bani. Nu e corect”
12:19

Surpriză uriașă: cum va arată echipa de start a FCSB-ului la partida cu FK Auda
11:57

Despărțire neașteptată în Premier League: Eddie Howe pleacă de la Newcastle după aproape cinci ani
11:43

Lionel Messi, decizie surprinzătoare! Ce a făcut la 10 zile după ce Argentina a pierdut finala Cupei Mondiale
11:34

CFR Cluj, transferuri pe bandă rulantă! Fostul atacant din Gruia, aşteptat de Neluţu Varga să dea o mână de ajutor
11:28

CFR Cluj – Alashkert LIVE TEXT (21:30). Ardelenii vor să dea lovitura în fața propriilor suporteri. Echipele probabile
Vezi toate știrile
1 Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul 2 Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat 3 FotoCu cine „l-a schimbat” Simona Halep pe Dorin Mateiu. Fosta sportivă, fotografii cu favoritul lui Stere Halep 4 Bulgarii se tem de intervenţia UEFA, după ce Levski a eliminat-o pe Universitatea Craiova din Champions League 5 Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2. Campioana României este eliminată din Liga Campionilor 6 Fostul star din Premier League, ajuns la 34 de ani, e acum magazioner. Povestea tristă din spate: „Luam pastile”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal